CHP Lideri Özel Duyurmuştu: O Görüşme Doğrulandı! Trump'ın Oğlu İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bahçelievler Haznedar Meydanı’nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın geçen hafta İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü öne sürdü.

'NEZAKET ZİYARETİ'

Middle East Eye ve DW’ye konuşan kaynaklar, Trump Jr.’ın İstanbul ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini doğruladı. Ancak Cumhurbaşkanlığı’na yakın bir Türk kaynak, görüşmenin sadece “nezaket ziyareti” olduğunu ve Gazze ya da başka bir özel konu hakkında resmi bir görüşme yapılmadığını belirterek Özel’in iddialarını yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.

ÖZEL 'GİZLİ GÖRÜŞMELER' DEMİŞTİ

Özel, konuşmasında Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’ın en büyük oğlu ile Gazze konusunda “gizli görüşmeler” yürüttüğünü iddia ederek, “Protokolde ona ‘iş adamı’ deniyordu, ancak ziyaret sırasında ismi geçmedi. Filistin kan ağlarken, onlar lobi şirketleri aracılığıyla Trump’ın oğluyla iş yapıyorlar” dedi. CHP lideri ayrıca, Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’yu eleştiriyormuş gibi yaparken, asıl patron olarak gördüğü Trump’a karşı tek kelime etmediğini savundu.

Middle East Eye’ya göre Trump Jr., “benzer görüşlere sahip” birkaç iş adamı ile Türkiye’yi ziyaret etti ve görüşme detayları resmi olarak açıklanmadı.

