Balıkesir'de Deprem Fırtınası: Marmara ve Ege'de Uykusuz Gece
Dün gece 00.05'te Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Balıkesir Sındırgı merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından bütün gece boyunca İstanbul, Bursa, Manisa ve İzmir'de de hissedilen çok sayıda deprem oldu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklü küçüklü çok sayıda deprem olmaya devam ediyor. Son olarak dün gece korkutan bir sarsıntı yaşandı. AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4.9 olarak kayıtlara geçti. Derinliği ise 7.0 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 21, 2025
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/6dmJt9YK1E
22.09.2025, 00:05:46 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 7.4 km#Kandilli
İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem korku ve paniğe yol açtı. Bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.
AFAD, yapılan saha tarama çalışmalarında olumsuz bir durumun bulunmadığını paylaştı. AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
GECE BOYU SARSINTI
Yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından yine çevre illerden de hissedilen birçok deprem kayıtlara geçti. Bu sabah meydana gelen 06.59'da 3.7 büyüklüğündeki deprem de korkuttu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-22
Saat:06:59:58 TSİ
Enlem:39.19722 N
Boylam:28.20167 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/CKYBI4KI8R@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Uzmanlar, şiddetli depremlerin ardından yaşanan çok sayıda sarsıntıyı 'deprem fırtınası' olarak isimlendiriyor. Depremlerin ne kadar süre daha devam edeceği belirsizliğini koruyor.
