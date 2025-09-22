Balıkesir'de Deprem Fırtınası: Marmara ve Ege'de Uykusuz Gece

Dün gece 00.05'te Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Balıkesir Sındırgı merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından bütün gece boyunca İstanbul, Bursa, Manisa ve İzmir'de de hissedilen çok sayıda deprem oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklü küçüklü çok sayıda deprem olmaya devam ediyor. Son olarak dün gece korkutan bir sarsıntı yaşandı. AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4.9 olarak kayıtlara geçti. Derinliği ise 7.0 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem korku ve paniğe yol açtı. Bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

AFAD, yapılan saha tarama çalışmalarında olumsuz bir durumun bulunmadığını paylaştı. AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Balıkesir'de Deprem Fırtınası: Marmara ve Ege'de Uykusuz Gece - Resim : 1
Sındırgı'da 10 Ağustos'ta yaşanan depremde yıkım meydana gelmişti

GECE BOYU SARSINTI

Yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından yine çevre illerden de hissedilen birçok deprem kayıtlara geçti. Bu sabah meydana gelen 06.59'da 3.7 büyüklüğündeki deprem de korkuttu.

Uzmanlar, şiddetli depremlerin ardından yaşanan çok sayıda sarsıntıyı 'deprem fırtınası' olarak isimlendiriyor. Depremlerin ne kadar süre daha devam edeceği belirsizliğini koruyor.

ÇOK OKUNANLAR
