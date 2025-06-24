Bakanlık Radarına Aldı: 2 Bebek Ürününde Büyük Tehlike! Apar Topar Toplatılıyor, İnternet Satışı Yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden iki ayrı ürünün piyasadan toplatılması için harekete geçti. Bakanlık tarafından yürütülen denetim çalışmaları kapsamında, biri giyim diğeri ise oyuncak kategorisinde yer alan iki ürünün ciddi güvenlik riskleri taşıdığı belirlendi. GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden yapılan duyuruda, her iki ürün için de piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındığı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İlk riskli ürün, “Baby Lona” markasının kısa kollu kruvaze zıbını oldu. 70BlN002 model numarasıyla satışa sunulan bu bebek giysisinin üzerinde yer alan çıtçıtların koparak küçük parçalar haline geldiği ve bu parçaların silindirik formda olması nedeniyle çocuklar açısından ciddi yutma tehlikesi oluşturduğu tespit edildi. Bakanlık, bu risk doğrultusunda söz konusu zıbının tüm satış noktalarından geri çekilmesine ve yeniden piyasaya sürülmesinin engellenmesine karar verdi.
ŞİŞME HAVUZDA DEVRİLME VE YUTULMA RİSKİ
İkinci toplatma kararı ise “Hyntex” markasına ait şişme çocuk havuzu için geldi. HS-12294 model numaralı ürünün, serbest düşüş yüksekliği 600 mm'nin üzerinde olan aktivite oyuncakları için belirlenen güvenlik kriterlerine uymadığı, devrilme riski taşıdığı ve havuzun giriş kısmındaki tıpalardan küçük parça kopmaları yaşanabildiği belirlendi. Tespit edilen bu risklerin çocuk güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle havuzun da piyasadan toplanmasına hükmedildi.
BAKANLIKTAN EBEVEYNLERE UYARI
Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada çocuk sağlığını tehdit edebilecek ürünlere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Ebeveynlere ise özellikle küçük parça içeren oyuncaklar ve bebek ürünleri konusunda dikkatli olmaları yönünde çağrı yapıldı.