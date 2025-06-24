Bakanlık Radarına Aldı: 2 Bebek Ürününde Büyük Tehlike! Apar Topar Toplatılıyor, İnternet Satışı Yasaklandı



İlk riskli ürün, “Baby Lona” markasının kısa kollu kruvaze zıbını oldu. 70BlN002 model numarasıyla satışa sunulan bu bebek giysisinin üzerinde yer alan çıtçıtların koparak küçük parçalar haline geldiği ve bu parçaların silindirik formda olması nedeniyle çocuklar açısından ciddi yutma tehlikesi oluşturduğu tespit edildi. Bakanlık, bu risk doğrultusunda söz konusu zıbının tüm satış noktalarından geri çekilmesine ve yeniden piyasaya sürülmesinin engellenmesine karar verdi.