Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek’i kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

CHP’nin 15 Eylül’de yapılan MYK toplantısında, Şimşek’in “parti disiplinini zedeleyen davranışları” gerekçe gösterilerek, tüzüğün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Berhan Şimşek, kendisine gönderilen disipline sevk dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Değerli arkadaşlar, 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizlerle paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Değerli arkadaşlar 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum. pic.twitter.com/z0QjIZOJ6D — Berhan Simsek (@Berhansimsek) September 23, 2025

'GÖREVİNİ YAPMAYAN CHP GENEL MERKEZİ'

Hürriyet'te yer alan habere göre, karara tepki gösteren Şimşek, “Görevini yapmayan biri varsa CHP Genel Merkezi'dir” dedi.

Berhan Şimşek, düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Sayın İmamoğlu, ben senin abinim. İlçe başkanlığını yaptım, beraber çalıştık. Tatillere gittik, çocuklarımızla. Abin olarak geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Buraya partim için, ülkem için geldim” ifadelerini kullandı.

Şimşek, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirerek, “'Yazılan çizilen ortaya dökülenlerden herhangi bir şey çıkmayacaksa beni cezaevinde genel başkan seçelim. Bunlardan bir şey çıkmayacaksa gel seni genel başkan seçelim. Kamuoyunu arkamıza alırız, daha etkin bir şekilde hakkımızı savunuruz” Ama CHP Genel Başkanı olduktan sonra bunlar ortaya dökülenlerden bir şey çıkarsa partimin yara almasını istemem' dedim. Bana tek cevabı şu oldu. Özgür'ü tartışmayalım konuşmayalım dedi. Ben bunu da yaptım." dedi.

Şimşek, artık televizyon programlarına çıkmadığını belirterek, "Gürsel Bey'in bu sürecinden sonra basında çıktı. Sayın eski il başkanları Gürsel beyle beraber ile gelecekler. Arkadaşlarla değerlendirme yaptım bu doğru bir şey olmadı. Kanun, yasa böyle bir görev vermiştir Sayın Gürsel Tekin'e. Bizim burada yapmamız gereken asli görevimiz bu binada bizim terimiz var, emeğimiz var, biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yapıyordu." diye konuştu.

"Bizim asli görevimiz, büyüğümüz olarak Ali Özcan abi, Özgür Çelik kardeşimizden bir randevu alsın. Bu işi barışa getirelim." diyen Şimşek, "Partiyi pavyona düşürdük, masalara, adliye koridorlarına düşürdük, şimdi ise partilileri birbirine düşürme noktasına geldik. Ali abiyle buluştuk. Buraya geleceğiz ziyarete. Ali abi dedi ki, 'şimdi bir şey söyleyeceğim öfkeleneceksin?' 'Nedir abi' dedim, Bana randevu verdiler. Sana randevu yok. Niye, genel başkan adayı olmuşum." ifadelerini kullandı.

Berhan Şimşek

Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim adaylığımla ilgili benden bahsettiler. Bende mesaj attım arkadaşların böyle bir çağrısı var ben de değerlendiriyorum diye. Ondan sonra buna karar vereceğiz diye. Ali abiyle olan il ziyaretimizde Barış'la olan programa bağlandı. Ali abiyi kabul ettiler bizi kabul etmediler dedim. Bunun ötesinde bir tek yerde partinin aleyhine tek bir söz ağzımdan çıkmadı benim.

Dur durak bilmeden ne yapıyorlar? Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ediyorlar. Niye gelir aday olursa tedbirli kesin ihraç kararı ile 68 B bendinden tüzüğün ben aday olamıyorum."

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 6 Nisan’da düzenlenen 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlığa adaylığını açıklayan Berhan Şimşek, başvuru saatini kaçırdığı için aday olamamıştı. Kurultay esnasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepkisini ileten Şimşek, daha sonra yaptığı açıklamada, “Kurultayda imzalarımızı ve müracaatımızı beş dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel, Sayın Murat Emir ve Sayın Ali Mahir Başarır ile konuşmama rağmen ‘Hayır, vakit geçmiştir’ dediler” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet