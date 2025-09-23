CHP Kurultayı 'Mutlak Butlan' Riskini Bitirdi mi? Özgür Özel'in Zaferi Ne Anlama Geliyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP, 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan Özgür Özel’i üçüncü kez lider seçerek tartışmalara nokta koydu. Delegelerin imzasıyla mutlak butlan ve kayyum riskini ortadan kaldırmak için düzenlenen kurultayda, parti kurmayları, “Mutlak butlan ve kayyum riski ortadan kalktı. Temiz bir kurultay oldu. Delegelerimiz bir kere daha yönetime destek iradesini gösterdi ve tartışmaları bitirdi. Bu saatten sonra CHP’lilerin iradesini kimse tartışamaz” diyerek 24 Ekim’deki kurultay davasının boşa düştüğünü vurguladı. Kurmaylar, herhangi bir mahkeme kararının bu kurultayı etkileyemeyeceğini belirtti.

CHP 22. Olağanüstü “Darbeye ve Kayyuma Hayır” Kurultayı'ndan...

İSTANBUL OLAĞANÜSTÜ İL KONGRESİ’NDE KİM AÇILIŞ YAPACAK?

CHP’nin İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasının ardından 24 Eylül’de yapılacak Olağanüstü İl Kongresi’nde açılış tartışmaları sürüyor. Parti kaynakları, kongrenin MYK’dan bir ismin görevlendirilmesiyle açılacağını, ancak tüzük gereği gerekirse en yaşlı üyenin bu görevi üstlenebileceğini belirtti:

“Kongre açılıp divan başkanına devredildiğinde il yönetiminin görevi biter. İlçe seçim kurulu gözetiminde seçim tamamlanınca yeni yönetim göreve başlar.”

Özgür Özel’in bu kongreye katılmayacağı, aynı gün Eyüpsultan’da Filistin’e destek mitinginde olacağı öğrenildi.

Özgür Özel ile Özgür Çelik

ÖZGÜR ÖZEL’İN YOĞUN GÜNDEMİ: ELAZIĞ’DAN MİTİNGLERE

Özel, 25 Eylül’de Elazığ’da, 2020 depreminde hasar gören ve İBB tarafından yeniden inşa edilen Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışına katılacak. 26 Eylül’de ise Silivri’de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi S.B.’ye yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın duruşmasına destek verecek ve İmamoğlu’nu ziyaret edecek. Aynı gün, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın kesin ihraç istemiyle sevk edildiği dosyaları görüşecek. Taraflar, toplantıda savunma yapabilecek.

27 Eylül’de Parti Meclisi (PM) toplantısında yeni MYK görevlendirmeleri yapılacak, ancak köklü bir değişiklik beklenmiyor. Özel, aynı gün “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 57’ncisini Afyonkarahisar Zafer Meydanı’nda saat 16.00’da gerçekleştirecek. Ardından Uşak’taki Ferdi Zeyrek Amfi Salonu’nun açılışına katılacak. 28 Eylül’de ise Muğla Akbelen’deki “Toprağımızı Vermiyoruz” mitinginde muhalefet liderleriyle bir araya gelecek.

Bahçelievler Haznedar Meydanı’nda düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitinginden...

YURT DIŞI TEMASLARI VE OLAĞAN KURULTAY HAZIRLIKLARI

Özel, 9-11 Ekim’de Madrid’de Sosyalist Enternasyonal toplantısına, 16-18 Ekim’de ise Amsterdam’da Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kurultayı’na katılacak. Öte yandan, CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultay takvimi işliyor. 5 Ekim’e kadar ilçe kongreleri tamamlanacak, Ankara Olağan İl Kongresi ise 18 Ekim’de Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kasım ayının ikinci haftasında düzenlenmesi planlanan 39’uncu Olağan Kurultay’da, Parti Programı oylanacak, genel başkanlık ve PM seçimleri yapılacak. PM’de yüzde 50’lik bir değişim beklenirken, MYK’da gölge kabine sisteminin kaldırılarak üye sayısının 14-15’e düşürülebileceği konuşuluyor.

CHP, yoğun bir siyasi gündemle yoluna devam ederken, Özel’in liderliğinde hem iç hem dış politikada aktif bir dönem geçirmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA