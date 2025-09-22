Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde açıklamalar yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Daha önce Manisa'da toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın ile görüştüğünü iddia eden Özel, iddiasının arkasında durarak yeni bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CUMHURBAŞKANI'NIN YANITINA TEPKİ

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gizli görüşme iddiasına verdiği "Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın kendisiyle yaparız. Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor" yanıta tepki gösterdi.

📌Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın oğlu ile gizlice görüştüğü iddia eden CHP Lideri Özgür Özel, iddiasını yeniledi:



🗣️'Trump beni doğruladı, Erdoğan böyle diyorsa onu yalanlamış oluyor. 9 gün önceki cumartesi o günü yaptığını yalanlasın da duyayım bakalım lafı karıştırıyor.… https://t.co/4gwAeJPvPm pic.twitter.com/UkvUKiKJLz — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 22, 2025

ABD Başkanı Donald Trump

'RAHATSIZ OLMUŞLAR'

Trump'ın kendisini doğruladığını belirten Özel "Trump'ın oğlu ile görüşme yaptığını yalanlasın göreyim. Bir düğmeye bastılar hepsi birden rahatsız olmuşlar. Güya beni yalanlıyor. Erdoğan Trump'ın oğluna söz verdikten sonra bekliyorum diyor" dedi.

'SÖYLESİN ELİNİ SIKACAĞIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hodri meydan' diyerek seslenen Özgür Özel "Canlı yayında Boeing siparişi vermesin de desin ki Trump'a 'sen Netanyahu'ya nasıl kahraman dersin? o bir soykırımcı' Ankara'ya geldiğinde ben karşılayacağım. Trump’ın gözünün içine baka baka Netanyahu’nun katil olduğunu yaşananın bir soykırım olduğunu söylesin. Trump'a ayarı versin. Özgür Özel, Esenboğa dönüşü Erdoğan'ı karşılayacak, elini sıkacak. Hodri meydan!'' dedi.

TRUMP İDDİASI NE?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toplu açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın ile görüştüğünü öne sürmüştü.

Özel konuşmasında "Trump’ın oğluna diyor ki, ‘Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum" demişti.

CUMHURBAŞKANI YANIT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Eylül'de ABD'ye seyahati öncesi havalimanında bu iddiaya yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı "Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın kendisiyle yaparız. Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor" demişti.

"Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorarak yapmadık ve yapmayız” diyerek tepki gösteren Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de 25 Eylül'de Washington'da Trump ile de bir araya gelecek.

