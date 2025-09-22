Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Trump'ın oğlu ile görüştüğü iddiasını yenileyen Özel, Cumhurbaşkanı'na "Trump'ın gözünün içine baka baka Netanyahu'nun katil olduğunu söylesin Amerika dönüşü Erdoğan'ı havalimanında bizzat ben karşılayıp elini sıkacağım. Hodri meydan!'' sözleri ile meydan okudu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde açıklamalar yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Daha önce Manisa'da toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın ile görüştüğünü iddia eden Özel, iddiasının arkasında durarak yeni bir açıklama yaptı.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' - Resim : 1
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CUMHURBAŞKANI'NIN YANITINA TEPKİ

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gizli görüşme iddiasına verdiği "Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın kendisiyle yaparız. Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor" yanıta tepki gösterdi.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' - Resim : 2
ABD Başkanı Donald Trump

'RAHATSIZ OLMUŞLAR'

Trump'ın kendisini doğruladığını belirten Özel "Trump'ın oğlu ile görüşme yaptığını yalanlasın göreyim. Bir düğmeye bastılar hepsi birden rahatsız olmuşlar. Güya beni yalanlıyor. Erdoğan Trump'ın oğluna söz verdikten sonra bekliyorum diyor" dedi.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' - Resim : 3

'SÖYLESİN ELİNİ SIKACAĞIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hodri meydan' diyerek seslenen Özgür Özel "Canlı yayında Boeing siparişi vermesin de desin ki Trump'a 'sen Netanyahu'ya nasıl kahraman dersin? o bir soykırımcı' Ankara'ya geldiğinde ben karşılayacağım. Trump’ın gözünün içine baka baka Netanyahu’nun katil olduğunu yaşananın bir soykırım olduğunu söylesin. Trump'a ayarı versin. Özgür Özel, Esenboğa dönüşü Erdoğan'ı karşılayacak, elini sıkacak. Hodri meydan!'' dedi.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' - Resim : 4

TRUMP İDDİASI NE?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toplu açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın ile görüştüğünü öne sürmüştü.

Özel konuşmasında "Trump’ın oğluna diyor ki, ‘Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum" demişti.

CUMHURBAŞKANI YANIT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Eylül'de ABD'ye seyahati öncesi havalimanında bu iddiaya yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı "Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın kendisiyle yaparız. Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor" demişti.

"Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorarak yapmadık ve yapmayız” diyerek tepki gösteren Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de 25 Eylül'de Washington'da Trump ile de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump Zirvesinde Masada Ne Var? Türkiye 2 Yıldır ABD’den İstiyordu Büyük Sürpriz SızdıCumhurbaşkanı Erdoğan-Trump Zirvesinde Masada Ne Var? Türkiye 2 Yıldır ABD’den İstiyordu Büyük Sürpriz SızdıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son Güncelleme:
150 Liralık Yağı 450 Liraya Satınca Bakanlık Harekete Geçti! Markete Dev Ceza Yolda Markete Tarihi Ceza Yolda
Arkadaşının Numarasını 'Evlenmek İstiyorum' Diye Paylaştı: Yargıtay'dan Karar Çıktı Arkadaşının Numarasını 'Evlenmek İstiyorum' Diye Paylaştı: Yargıtay'dan Karar Çıktı
Seçime Damga Vuran Anlar! Ali Koç Sinirden Çıldırdı, Ekibine Fırçayı Basmış Ali Koç'u Seçim Sonu Çıldırtan Olay
İzmir’de Ebrar’ı Ölüme Götüren Korkunç İhmaller Zinciri! Asansörden Düşen Koltuk Mezarı Oldu İzmir’de Ebrar’ı Ölüme Götüren Korkunç İhmaller Zinciri! Asansörden Düşen Koltuk Mezarı Oldu
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek