İzmir’de Ebrar’ı Ölüme Götüren Korkunç İhmaller Zinciri! Asansörden Düşen Koltuk Mezarı Oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın üzerine düştü.

Asansörden düşen koltuğun altında kaldı

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Metrelerce yükseklikten düşen koltuğun altında kalan Ebrar, hayatını kaybetti. Minik Ebrar, Gaziemir ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, firma çalışanları A.H.M., E.G. ve M.G.'nin ise gözaltına alındı.

“ANA SINIFINDAN BERİ TANIYORUM”

Ebrar’ın annesinin iş arkadaşı olduğunu belirten Sadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Sadet Özkan, “Kızını ana sınıfından beri tanıyorum ve o zamandan beri hep yanındaydık. Başarılarını gördük. Okullarında, yaz okullarında, her şeyinde birlikteydik” dedi.

Hayatını kaybeden Ebrar Aktaş

“ASANSÖRÜ HATALI YERLEŞTİRMİŞLER”

Özkan, Ebrar’ın dün teyzesinin evine gittiğini belirterek olaya ilişkin şunları söyledi: Merdiveni zaten yanlış kurmuşlar; yük asansörünü hatalı şekilde yerleştirmişler. Savcılıkla da görüştük. Merdivenin muhafazasını da yapmamışlar. Çocuk, annesi 'inme kızım, üşütürsün' demiş. Dışarı çıktığında koltuk üstüne düşmüş. Çocuğumuz orada can verdi.

Kaynak: İHA