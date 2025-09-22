İzmir’de Ebrar’ı Ölüme Götüren Korkunç İhmaller Zinciri! Asansörden Düşen Koltuk Mezarı Oldu

İzmir’de üstüne nakliye asansöründen koltuk düşmesi sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ı ölüme götüren ihmaller zinciri, yürek sızlattı. Yük asansörünün hatalı kurulduğu, merdivenin korumasının yapılmadığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Menderes ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın üzerine düştü.

İzmir’de Ebrar’ı Ölüme Götüren Korkunç İhmaller Zinciri! Asansörden Düşen Koltuk Mezarı Oldu - Resim : 1
Asansörden düşen koltuğun altında kaldı

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Metrelerce yükseklikten düşen koltuğun altında kalan Ebrar, hayatını kaybetti. Minik Ebrar, Gaziemir ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

İzmir’de Ebrar’ı Ölüme Götüren Korkunç İhmaller Zinciri! Asansörden Düşen Koltuk Mezarı Oldu - Resim : 2

Korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, firma çalışanları A.H.M., E.G. ve M.G.'nin ise gözaltına alındı.

İzmir’de Ebrar’ı Ölüme Götüren Korkunç İhmaller Zinciri! Asansörden Düşen Koltuk Mezarı Oldu - Resim : 3

“ANA SINIFINDAN BERİ TANIYORUM”

Ebrar’ın annesinin iş arkadaşı olduğunu belirten Sadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Sadet Özkan, “Kızını ana sınıfından beri tanıyorum ve o zamandan beri hep yanındaydık. Başarılarını gördük. Okullarında, yaz okullarında, her şeyinde birlikteydik” dedi.

İzmir’de Ebrar’ı Ölüme Götüren Korkunç İhmaller Zinciri! Asansörden Düşen Koltuk Mezarı Oldu - Resim : 4
Hayatını kaybeden Ebrar Aktaş

“ASANSÖRÜ HATALI YERLEŞTİRMİŞLER”

Özkan, Ebrar’ın dün teyzesinin evine gittiğini belirterek olaya ilişkin şunları söyledi: Merdiveni zaten yanlış kurmuşlar; yük asansörünü hatalı şekilde yerleştirmişler. Savcılıkla da görüştük. Merdivenin muhafazasını da yapmamışlar. Çocuk, annesi 'inme kızım, üşütürsün' demiş. Dışarı çıktığında koltuk üstüne düşmüş. Çocuğumuz orada can verdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir Asansör
Son Güncelleme:
Prof. Dr. Orhan Şen Üstüne Basa Basa Duyurdu: O Tarihlerde Sel ve Kar Geliyor O Tarihlerde Sel ve Kar Geliyor
Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda! Fenerbahçe Yine Bildiğimiz Gibi: Süper Lig’de Büyük Kayıp Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda
Arkadaşının Numarasını 'Evlenmek İstiyorum' Diye Paylaştı: Yargıtay'dan Karar Çıktı Arkadaşının Numarasını 'Evlenmek İstiyorum' Diye Paylaştı: Yargıtay'dan Karar Çıktı
Kamu Kurumları ve Milletvekili Maskeli '30 Milyonluk' Vurgun: Sahte Belgeli Şebeke Çökertildi Kamu Kurumları ve Milletvekili Maskeli '30 Milyonluk' Vurgun
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı
Altın Haftaya Rekorla Başladı: Gram Altın 5 Bin Liraya Koşuyor Altın Haftaya Rekorla Başladı