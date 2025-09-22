Kamu Kurumları ve Milletvekili Maskeli '30 Milyonluk' Vurgun: Sahte Belgeli Şebeke Çökertildi
Kamu kurumlarında ücretli iş sözü vererek vatandaşları kandıran şebeke çökertildi; sahte belgeler ve sahte telefon görüşmeleriyle güven kazanan dolandırıcılar, 150 sahte atama evrakıyla yakalandı. Dolandırıcıların vatandaşlara kendilerini milletvekili olarak tanıttığı ortaya çıktı.
Batman'da, devlet kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle yaklaşık 30 milyon lira dolandıran organize bir çete, polis operasyonuyla çökertildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin peşine düştü.
MİLLETVEKİLİ NUMARASIYLA KANDIRMACA!
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin güvenilirliklerini pekiştirmek için özel bir ofis kiraladığı, iş umuduyla gelen kişileri buraya davet edip telefonla bakanlar ve milletvekilleriymiş gibi konuşarak kandırdığı tespit edildi. Ayrıca, çeşitli bakanlıklara ait sahte atama belgeleri hazırlayarak kurbanlarını inandırmaya çalıştıkları anlaşıldı. Dolandırılan kişilerden alınan paralarla haksız kazanç sağlayan şebeke, para ödeyenleri sonradan tehdit ederek şikayet etmelerini engellemeye çalışıyordu.
DOLANDIRDIKLARI KİŞİLERİ TEHDİT ETMİŞLER
Ekipler, şüphelilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 150 adet sahte atama belgesi ele geçirildi. Sorgular sırasında, şüphelilerin dolandırdıkları kişilere baskı uygulayarak susmalarını sağladığı da ortaya çıktı.
Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Soruşturma kapsamında diğer bağlantıların araştırıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA