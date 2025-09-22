Kamu Kurumları ve Milletvekili Maskeli '30 Milyonluk' Vurgun: Sahte Belgeli Şebeke Çökertildi

Kamu kurumlarında ücretli iş sözü vererek vatandaşları kandıran şebeke çökertildi; sahte belgeler ve sahte telefon görüşmeleriyle güven kazanan dolandırıcılar, 150 sahte atama evrakıyla yakalandı. Dolandırıcıların vatandaşlara kendilerini milletvekili olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Batman'da, devlet kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle yaklaşık 30 milyon lira dolandıran organize bir çete, polis operasyonuyla çökertildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin peşine düştü.

Kamu Kurumları ve Milletvekili Maskeli '30 Milyonluk' Vurgun: Sahte Belgeli Şebeke Çökertildi - Resim : 1
Batman'da kamu kurumlarında ücret karşılığı işe koyma vaadi ile vatandaşları yaklaşık 30 milyon lira dolandıran şebekeye düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

MİLLETVEKİLİ NUMARASIYLA KANDIRMACA!

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin güvenilirliklerini pekiştirmek için özel bir ofis kiraladığı, iş umuduyla gelen kişileri buraya davet edip telefonla bakanlar ve milletvekilleriymiş gibi konuşarak kandırdığı tespit edildi. Ayrıca, çeşitli bakanlıklara ait sahte atama belgeleri hazırlayarak kurbanlarını inandırmaya çalıştıkları anlaşıldı. Dolandırılan kişilerden alınan paralarla haksız kazanç sağlayan şebeke, para ödeyenleri sonradan tehdit ederek şikayet etmelerini engellemeye çalışıyordu.

Kamu Kurumları ve Milletvekili Maskeli '30 Milyonluk' Vurgun: Sahte Belgeli Şebeke Çökertildi - Resim : 2
Yapılan aramalarda 150 adet sahte atama belgesi ele geçirildi.

DOLANDIRDIKLARI KİŞİLERİ TEHDİT ETMİŞLER

Ekipler, şüphelilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 150 adet sahte atama belgesi ele geçirildi. Sorgular sırasında, şüphelilerin dolandırdıkları kişilere baskı uygulayarak susmalarını sağladığı da ortaya çıktı.

Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Soruşturma kapsamında diğer bağlantıların araştırıldığı bildirildi.

10 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 16 Tutuklama10 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 16 TutuklamaGüncel

Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı! Yayın Krizi Başına Dert Oldu: Ahmet Çakar'a 'Dolandırıcılık' Suçlaması!Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı! Yayın Krizi Başına Dert Oldu: Ahmet Çakar'a 'Dolandırıcılık' Suçlaması!Spor

Kaynak: İHA

Etiketler
Batman Kamu
Son Güncelleme:
Kaderin Cilvesi, Yaşattığını Yaşadı! Son Kez Kürsüye Çıkan Ali Koç’un Sesi Titredi: Ağızından Sadece O Kelime Çıktı Kaderin Cilvesi! Yaşattığını Yaşadı
Balıkesir'de Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu Balıkesir'de Korkutan Deprem!
Bursa’da Dehşet: Kucağında Çocuğu Olan Anneyi Darbettiler! O Anlar Kamerada Bursa’da Dehşet: Kucağında Çocuğu Olan Anneyi Darbettiler! O Anlar Kamerada
Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı
Altın Haftaya Rekorla Başladı: Gram Altın 5 Bin Liraya Koşuyor Altın Haftaya Rekorla Başladı