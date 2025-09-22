Kamu Kurumları ve Milletvekili Maskeli '30 Milyonluk' Vurgun: Sahte Belgeli Şebeke Çökertildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Batman'da, devlet kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle yaklaşık 30 milyon lira dolandıran organize bir çete, polis operasyonuyla çökertildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin peşine düştü.

Batman'da kamu kurumlarında ücret karşılığı işe koyma vaadi ile vatandaşları yaklaşık 30 milyon lira dolandıran şebekeye düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

MİLLETVEKİLİ NUMARASIYLA KANDIRMACA!

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin güvenilirliklerini pekiştirmek için özel bir ofis kiraladığı, iş umuduyla gelen kişileri buraya davet edip telefonla bakanlar ve milletvekilleriymiş gibi konuşarak kandırdığı tespit edildi. Ayrıca, çeşitli bakanlıklara ait sahte atama belgeleri hazırlayarak kurbanlarını inandırmaya çalıştıkları anlaşıldı. Dolandırılan kişilerden alınan paralarla haksız kazanç sağlayan şebeke, para ödeyenleri sonradan tehdit ederek şikayet etmelerini engellemeye çalışıyordu.

Yapılan aramalarda 150 adet sahte atama belgesi ele geçirildi.

DOLANDIRDIKLARI KİŞİLERİ TEHDİT ETMİŞLER

Ekipler, şüphelilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 150 adet sahte atama belgesi ele geçirildi. Sorgular sırasında, şüphelilerin dolandırdıkları kişilere baskı uygulayarak susmalarını sağladığı da ortaya çıktı.

Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Soruşturma kapsamında diğer bağlantıların araştırıldığı bildirildi.

