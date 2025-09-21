Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump Zirvesinde Masada Ne Var? Türkiye 2 Yıldır ABD’den İstiyordu Büyük Sürpriz Sızdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşme öncesinde dikkat çeken kulis bilgileri gündeme geldi. Görüşmenin en önemli başlıklarından birinin, Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan Boeing uçak alımı olduğu iddia edildi.

300 UÇAKLIK ANLAŞMA MASADA

tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına katılan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmeyi aktararak, Türkiye ile ABD arasında uzun süredir beklenen uçak alımı konusunun son aşamaya geldiğini duyurdu.

Burhan, Bakan Uraloğlu’nun ifadelerini şu sözlerle aktardı: 2023’ten bu yana Türkiye, 300 adet Boeing uçağı almak istiyor ancak ABD tarafı bu konuda adım atmıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu sorunu ABD’de çözecek. Uçaklar satılıyor, ABD parasını alıyor, ama bu tabloyu sadece onların lehine yorumlamak doğru değil.

“ABD’DE NOKTA KONULACAK”

Sinan Burhan ayrıca, Bakan Uraloğlu'nun konuyla ilgili kendisine yaptığı özel açıklamayı şöyle paylaştı:

“Sayın Bakan, Boeing alımı konusunda belirli bir aşamaya gelindiğini ve bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yapılacak görüşmede neticeleneceğini ifade etti” diyen Burhan ‘ABD’de bu işe nokta konacak’ dedi.

HAVACILIK FİLOSU BÜYÜYOR

Eğer anlaşma resmiyet kazanırsa, bu Türkiye’nin sivil havacılık filosu açısından tarihî bir genişleme anlamına gelecek. Hem Türk Hava Yolları (THY) hem de diğer özel havayolu şirketlerinin Boeing’in yeni nesil modellerine erişimi kolaylaşacak.

