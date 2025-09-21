Türkiye'nin Konuştuğu Tutuklu Albay Orkun Özeller Konuştu: 'Burası Bana Beş Yıldızlı Otel'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde ülkede gözaltı ve tutuklama haberleri gündemden düşmezken dört gün önce tutuklanan emekli albay Orkun Özeller, yaşadıklarıyla alakalı açıklamalar yaptı. Meclis'te komisyon çatısı altında devam eden barış sürecine ilişkin eleştirilerinin arkasından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla tutuklanan Özeller, Cumhuriyet’e konuştu.

Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ilk gün adi suçlularla aynı koğuşta kaldığını ama bunun kendisi için hiç sorun olmayacağını söyleyen emekli albay, “Dibi kirden tamamen sararmış bir tastan su içtim. Lakin beni etkilemez. Ben dağda, tepede yaşadım. Burası bana beş yıldızlı otel gibi gelir” ifadelerini kullandı.

Albay Orkun Özeller

'DAHA DA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM'

Kendisini çok güçlü hissettiğini ifade eden Özeller, "Bir Orkun’u susturmak istediler ama şimdi tüm Türkiye konuşuyor. Beni perişan etmek isteyenler bilsin ki kendimi daha da güçlü hissediyorum. Bir şeyler değişecekse ben burada kalmaya razıyım. Türk milleti, dayatılan bu süreci kabul etmeyecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet