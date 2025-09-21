CHP Kurultayında Bilmece Çözüldü! Kemal Kılıçdaroğlu Katılmadı
Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugün yapılan 22. Olağanüstü Kurultay'ı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı telefonla arayarak salona davet etmişti. Çetin ve Karayalçın’ın katılması beklenirken, gözler Kılıçdaroğlu’na çevrilmişti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22. Olağanüstü Kurultay’a katılmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “şaibeli kurultay” tartışmaları sonrasında olağanüstü kurultaya gitme kararı almıştı. Merakla beklenen kurultay başladı.
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanı Grup Başkanvekili Murat Emir oldu. Emir bugün Özgür Özel'in doğum günü olduğunu belirterek, "Umuyorum ki yeni yılınız sağlıklar getirir, CHP'ye de iktidar getirir" dedi.
KATILMADI
Kurultay öncesi gözler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılıp katılmayacağına çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, kurultaya katılmadı.
'KESİN' DİYEREK DUYURMUŞTU
Halk TV canlı yayınında konuşan gazeteci Fikret Bila, daha önce yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu kurultaya katılmayacak” ifadelerini kullanmıştı.
Bila, “Sayın Kılıçdaroğlu Ankara’daki ofisinde çalışmalarını sürdürüyor, ziyaretçilerini kabul ediyor. Kurultaya gelmeyecek, bu konu kesin" demişti.
Kaynak: Haber Merkezi