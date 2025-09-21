CHP Kurultayında Bilmece Çözüldü! Kemal Kılıçdaroğlu Katılmadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “şaibeli kurultay” tartışmaları sonrasında olağanüstü kurultaya gitme kararı almıştı. Merakla beklenen kurultay başladı.

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanı Grup Başkanvekili Murat Emir oldu. Emir bugün Özgür Özel'in doğum günü olduğunu belirterek, "Umuyorum ki yeni yılınız sağlıklar getirir, CHP'ye de iktidar getirir" dedi.

KATILMADI

Kurultay öncesi gözler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılıp katılmayacağına çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, kurultaya katılmadı.

'KESİN' DİYEREK DUYURMUŞTU

Halk TV canlı yayınında konuşan gazeteci Fikret Bila, daha önce yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu kurultaya katılmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Bila, “Sayın Kılıçdaroğlu Ankara’daki ofisinde çalışmalarını sürdürüyor, ziyaretçilerini kabul ediyor. Kurultaya gelmeyecek, bu konu kesin" demişti.

