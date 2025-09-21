CHP’de Tarihi Kurultay: Özel Tek Aday, Sandıkta Güven Arayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde yaşanan krizler, “şaibeli kurultay” tartışmaları ve kayyım uygulamalarına karşı tek ses olma amacıyla olağanüstü kurultaya gitti.

ÖZEL TEK ADAY

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın açılış konuşmasını yaptıktan sonra güven oylamasına gidecek. Delegeler, Özel’e desteğini el kaldırarak gösterecek. Güven oylamasının ardından genel başkanlık, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için sandığa gidilecek. Özel, tek aday olarak blok listeyle seçimlere katılacak ve geçtiğimiz olağanüstü kurultayda oluşturduğu A Takımı’nı koruyacak.

Özgür Özel

DELEGELER VE KATILIM ŞARTLARI

Bu kurultayda 1127 delege oy kullanacak. Yeni bir “şaibe” tartışmasının önüne geçmek için İstanbul delegeleri, PM ve YDK üyeleri oy kullanamayacak. Ayrıca hakkında iddianame bulunan delegelerin de sandığa gitmesine izin verilmeyecek. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın bazı delegeler ise kurultaya katılmayacak.

OYLAMA USULÜ VE SEÇİM SÜRECİ

Parti tüzüğüne göre, Genel Başkan adayı olmak isteyenlerin delege tam sayısının en az yüzde 5’inin imzasını alması gerekiyor. Genel Başkan gizli oyla seçilecek. İlk iki turda salt çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda en çok oyu alan aday başkan olacak. Ancak bu kurultayda tek aday olarak Özel yarışacağı için seçim sürecinin kısa sürmesi bekleniyor.

KURULTAYIN ARDINDAN DİSİPLİN SÜRECİ

Kurultay sonrası CHP’de disiplin süreçleri de devam edecek. 26 Eylül’de yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın dosyaları görüşülecek. İhraç talebinin, “partide üstlendiği göreve aykırı hareket etmek” gerekçesine dayandırıldığı öğrenildi.

YENİ KURULTAY TAKVİMİ

22’nci Olağanüstü Kurultay’ın ardından CHP, Kasım ayında yapılacak 39’uncu Olağan Kurultay için hazırlıklara başlayacak. Bu kurultayda yeniden genel başkan, PM ve YDK seçimleri yapılacak ve yeni parti programı delegelerin onayına sunulacak.

10.30 ÖZEL KÜRSÜDE

Özgür Özel, açıklamalarda bulunuyor

10.15 DİVAN BAŞKANI MURAT EMİR OLDU

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanlığı'na Grup Başkanvekili Murat Emir oldu. Emir konuşmasına Özgür Özel'in doğum gününü kutlayarak başladı.

Emir yaptığı açılış konuşmasında "CHP'nin birinci kongresi Sivas'tır, o gün de Ali Kemaller kazanamadı, bugün de kazanamayacak" dedi.

10.07 TUTUKLU BAŞKANLARIN FOTOĞRAFLARI SALONDA

CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda tutuklu belediye başkanların fotoğrafları yer aldı. Tutuklu CHP'lilerin fotoğrafları, "Silivri Zindanı" pankartıyla salona yerleştirildi.

🔴CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda tutuklu belediye başkanlarının fotoğrafları yer aldı pic.twitter.com/NF7nIFt7tF — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 21, 2025

10.03 ÖZGÜR ÖZEL SALONDA

Özgür Özel, kurultayın yapılacağı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki salona giriş yaptı. Özel salonda alkışlarla karşılandı.

10.00 KURULTAY BAŞLADI

“Darbeye ve kayyuma hayır” sloganıyla gerçekleştirilecek 22’nci Olağanüstü Kurultay, bugün saat 10.00’da Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başladı.

09.30 DİVAN BAŞKANLIĞI'NA MURAT EMİR ÖNERİLECEK

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanlığı'na Grup Başkanvekili Murat Emir önerilecek.

Kaynak: Haber Merkezi