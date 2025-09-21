CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' Kararı

Son dönemde hakkında pek çok dava açılan CHP, "şaibe" iddiaları sonrası bugün olağanüstü kurultaya gidiyor. Ana muhalefet partisi, son 2 yılda biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere üçüncü kurultayını yapacak. Kurultayda şaibe iddiasının gündeme gelmemesi adına İstanbul delegeleri oy vermeyecek.

CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakkında açılan soruşturmalara ve davalarla gündemden düşmeyen ana muhalefet partisi CHP, son olarak "şaibeli kurultay" iddiası sonrası yaşanan krizin ardından olağanüstü kurultaya gidiyor. CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı, bugün Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 10:00’da başlayacak. 2023 yılında bin 368 delegenin oy kullandığı kurultayda bu kez bin 127 delege oy verecek.

Yeni bir "şaibe" iddiasının gündeme gelmemesi için İstanbul il delegeleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri kurultayda oy kullanmayacak. Ayrıca kurultayın gündeminde, parti tüzüğünde yer alan güven oylaması maddesi de eklendi. Bugüne kadar 38’i olağan, 59 kurultay yapan CHP’nin kayıtlı 1300’ü aşkın delegesi, başta genel başkan olmak üzere 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapacak. Sonrasında da genel başkan ile PM ve YDK’nin asıl ve yedek üyeleri seçilecek.

CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' Kararı - Resim : 1
Son CHP kurultayı

ADAYLIKTA 10 İMZA ŞARTI

CHP’de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5’inin kurultayda belirlenecek. Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla belirleniyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor. Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı var.

ÇARŞAF DEĞİL BLOK LİSTE

Kurultayda genel başkanlık için tek aday mevcut lideri Özgür Özel olacak. Parti Meclisi ve YDK üyelerinin seçimi için ise delegelerin yazılı önerisi üzerine çarşaf değil blok liste uygulamasının tercih edilmesi öngörülüyor. Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları bulunuyor.

CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' Kararı - Resim : 2

SEYİRCİ ALINMAYACAK

Kurultay için ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları devam ederken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli hazırlıklar yapılıyor. CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacak. Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulması planlanıyor.

KONGRE TAKVİMİ DEVAM EDECEK

Partide 22. Olağanüstü Kurultay’ın ardından kongre takvimi de işlemeye devam edecek. Kasımda toplanması planlanan 39’uncu Olağan Kurultay’da, tekrar genel başkan, PM ve YDK üyelerinin seçimine gidilecek, hazırlığı süren yeni parti programı da delegelerin onayına sunulacak.

Kurultay Öncesi Flaş Gelişme: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Temas!Kurultay Öncesi Flaş Gelişme: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Temas!Siyaset
CHP Heyetinden Kurultay Öncesi Anıtkabir ZiyaretiCHP Heyetinden Kurultay Öncesi Anıtkabir ZiyaretiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Kurultay
Kararı Netleşti! Kemal Kılıçdaroğlu Kurultaya Katılacak mı? Kararı Netleşti! Kemal Kılıçdaroğlu Kurultaya Katılacak mı?
Türkiye’nin Mücevher Deviydi: 33 Yıllık Sektör Devi İflas Bayrağını Çekiyor! Mahkeme 3 Ay Süre Tanıdı 33 Yıllık Mücevher Devi İflas Bayrağını Çekiyor
Galatasaray, Almanya’da Darma Duman Oldu! İşte UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum: Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralamasında Kaçıncı Sırada UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum
AKP'den Özel'in Trump İddiasına Çok Sert Yanıt: 'Siyasi Cehalet Örneği' AKP'den Özel'in Trump İddiasına Çok Sert Yanıt: 'Siyasi Cehalet Örneği'
ÇOK OKUNANLAR
Kararı Netleşti! Kemal Kılıçdaroğlu Kurultaya Katılacak mı? Kararı Netleşti! Kemal Kılıçdaroğlu Kurultaya Katılacak mı?
Netanyahu’dan Kritik Hamle! Suriye’de Ne Planlıyor? Netanyahu’dan Kritik Hamle! Suriye’de Ne Planlıyor?
Sel ve Heyelan Kâbusu... AFAD’dan 4 İl için Kritik Uyarı! Sel ve Heyelan Kâbusu... AFAD’dan 4 İl için Kritik Uyarı!
Trump'tan Tehdit Üstüne Tehdit! 'Kötü Şeyler Olacak' 'Kötü Şeyler Olacak'
CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' Kararı CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' Kararı