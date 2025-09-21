Kararı Netleşti! Kemal Kılıçdaroğlu Kurultaya Katılacak mı?

CHP’de kurultay öncesi gözler Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'e çevrilmişti. Merak edilen soru yanıt buldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün (21 Eylül Pazar) yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay öncesi eski genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı telefonla arayarak salona davet etti. Çetin ve Karayalçın’ın katılması beklenirken, gözler Kılıçdaroğlu’na çevrilmişti.

'KESİN' DİYEREK DUYURDU

Halk TV canlı yayınında konuşan gazeteci Fikret Bila, "Kılıçdaroğlu kurultaya katılmayacak. Bila, “Sayın Kılıçdaroğlu Ankara’daki ofisinde çalışmalarını sürdürüyor, ziyaretçilerini kabul ediyor. Kurultaya gelmeyecek, bu konu kesin" dedi. Bila ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun 24 Ekim’de görülecek kurultay iptali davasına kadar bu konuda konuşmama kararı aldığını ve sessizliğini sürdüreceğini ifade etti.

Bu arada gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu’yla birlikte Gürsel Tekin’in de olağanüstü kurultaya katılmayacağını duyurdu.

