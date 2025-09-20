Kurultay Öncesi Flaş Gelişme: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Temas!

CHP lideri Özgür Özel, partinin eski genel başkanlarını telefonla aradı. Özel Kılıçdaroğlu'nu da arayarak yarınki Kurultay'a davet etti.

Kurultay Öncesi Flaş Gelişme: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Temas!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yarın Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan 22’nci Olağaüsyü Kurultay’ı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında olduğu eski genel başkanları telefonla arayarak Kurultay’a davet ettiği öğrenildi. Bu uzun süre sonra Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ilk temas oldu.

CHP Genel Merkezi’in aktardığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüştü. Özel, eski genel başkanları yarınki kurultaya davet etti.

KURULTAY'DA NE OLACAK?

Kurultay’da Özel’in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak. Bunun ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim yapılacak.

