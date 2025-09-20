AKP’de Peş Peşe Deprem: AKP'li İsimden İstifa Zincirine Çok Konuşulacak 'Neşter' Yorumu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP’de son günlerde istifa dalgası yaşanıyor. Perşembe günü başlayan süreç, hafta sonuna da taşındı. Sadece son üç gün içinde yedi il başkanı görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Parti içinde hareketlilik, gözleri teşkilat yapılanmasına çevirdi.

İLK İSTİFA ELAZIĞ’DAN GELDİ

İstifa süreci, Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın perşembe günü görevinden ayrıldığını açıklamasıyla başladı. Altı yıldır yürüttüğü görevini bırakacağını duyuran Yıldırım’ın kararının, oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın sosyal medyada gündem olan görüntüleri sonrası gelmesi dikkat çekti.

Aynı gün Muğla İl Başkanı Haluk Laçin de yazılı bir açıklamayla görevinden ayrıldığını belirtti. Laçin, kararını “Kendi takdirim ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda aldım” ifadeleriyle duyurdu.

CUMA GÜNÜ PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Cuma günü de istifa zinciri sürdü. Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP’ye bağlılığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan’ın izinde çalışmaya ve teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim” mesajını paylaştı.

Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir de benzer bir açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. Özdemir, kararını “Kendi iradem ve genel merkezin bilgisi doğrultusunda” aldığını ifade etti.

Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ise sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, “Babamın sağlık durumu ve benim geçirmem gereken operasyonlar nedeniyle uzunca bir süre Çanakkale’den ayrı kalacağım” dedi.

Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Genel Merkezin takdiriyle görevimden ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin” mesajını paylaştı.

CUMARTESİ İSTİFASIYLA DALGA SÜRÜYOR

Cumartesi günü Ordu İl Başkanı Selman Altaş da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu. Parti içindeki bu hızlı değişim, teşkilat yapısında önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

ŞAMİL TAYYAR’DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Eski AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, istifa süreciyle ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti’de istifa eden il başkanı sayısı 5’e yükseldi. Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor. Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin.”

Kaynak: Haber Merkezi