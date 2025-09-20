CHP Heyetinden Kurultay Öncesi Anıtkabir Ziyareti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yarın gerçekleşecek 22’nci Olağanüstü Kurultay öncesi CHP heyeti, Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti. Tören, Aslanlı Yol’dan yürüyüşle başladı. Ardından Yücel, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Deniz Yücel, Anıtkabir Özel Defteri’ne "Aziz Atatürk... Sayın Genel Başkanım, CHP 22'nci Olağanüstü Kurultay'ımızı gerçekleştirmeden önce her kademeden yöneticilerimizle birlikte huzurunuzdayız. İki büyük eserinizden birisi olan CHP'nin ilkeleri ışığında dün olduğu gibi bugünde milli iradenin, adaletin ve özgürlüğün yılmaz savunucusu olmaya devam ediyoruz" diye yazdı.

'ÖZGÜR TÜRKİYE SÖZÜ VERİYORUZ'

Yücel'in yazısında, "Memleketin içinde bulunduğu zorlu koşullar, yaşanan milli irade gaspı ve hukuk dışı uygulamalar karşısında rehber edindiğimiz Cumhuriyetin kuruluş değerlerinden bir milim dahi sapmadan; açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe ilk günkü azim ve kararlılıkla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Ve huzurunuzda halkımızın hak ettiği gibi adaletin tüm mekanizmalarının işletildiği, barış içinde özgür bir Türkiye'ye kavuşturacağımızın sözünü veriyoruz" ifadeleri de yer aldı.

Deniz Yücel, yazısını Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet dilekleri ve "Ruhunuz şadolsun" mesajıyla tamamladı.

