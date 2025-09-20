Olağanüstü Kurultay Öncesi Sıcak Kareler: CHP’liler Düğünde Buluştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yarın gerçekleştirilecek 22. Olağanüstü Kurultay öncesinde partililer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kızının düğününde bir araya geldi.

ÖZEL, GENÇ ÇİFTİN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Didem Özel ile birlikte İzmir Çeşme’de düzenlenen düğün törenine katıldı. Tugay’ın kızı Defne ile Mümtaz Şanlı’nın nikah şahitliğini yapan Özel, genç çifte mutluluk dileyerek ailelere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

CHP’NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ TÖRENDEYDİ

Düğüne, CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Murat Bakan ve Gökçe Gökçen ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı. Ayrıca çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı da düğüne geldi.

Kaynak: ANKA