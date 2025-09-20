Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e Sert Yanıt: 'Soruşturma Aşamasında Bakanlığımızda Bilgi Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sunduğu soru önergesine Bakan Tunç’tan resmi yanıt geldi. Tunç, Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na atıf yaparak yargı süreçlerinin gizliliğini ve bağımsızlığını vurguladı, önergedeki taleplere detaylı açıklamalarda bulundu.

'SORUMLULUK YARGI MERCİLERİNE AİT'

Özel’in önergesinde, soruşturmanın detayları, avukatlara yönelik izin süreçleri ve Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) yapılan şikayetlerin durumu sorulmuştu. Bakan Tunç, yanıtında Anayasa’nın 9. maddesine göre yargı yetkisinin bağımsız mahkemelerce kullanıldığını belirterek, “Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisi’nde yargı yetkisiyle ilgili soru sorulamayacağı” hükmünü hatırlattı. Soruşturma evresinin gizliliğine işaret eden Tunç, “Sözü edilen düzenlemeler çerçevesinde, işlendiği iddia edilen bir suçla ilgili delillerin takdiri ve olayın vasıflandırılması da dahil olmak üzere, soruşturma yürütülmesi, koruma tedbirlerine başvurulması ve sonucuna göre kamu davası açılmasında tüm yetki ve sorumluluk yargı mercilerine aittir” ifadelerini kullandı.

Bakanlıkta soruşturma detaylarına dair bilgi olmadığını vurgulayan Tunç, “Gizli olarak yürütülen ve yargısal faaliyet kapsamında kalan soruşturma aşamasında ne tür işlemler yapıldığına dair Bakanlığımızda bilgi ve belge bulunmamaktadır” dedi. Avukatlık Kanunu’na göre avukatlar hakkında soruşturma izni Bakanlıkça verildiğini, ancak ağır ceza suçlarında suçüstü halinde doğrudan savcı yetkisinde olduğunu ekledi.

'GİZLİLİK İHLALİ' İDDİALARI İŞLEME KONULMADI

HSK’ya yönelik şikayetlere ilişkin ise Tunç, CHP’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve iki savcı hakkındaki “görevi kötüye kullanma” ile “soruşturmanın gizliliğini ihlal” iddialarının işleme konulmadığını bildirdi. “Hakim ve Savcı Şikayet Bürosu kayıtlarının tetkikinde, Kurula iletilen mezkur şikayetle ilgili olarak bir dosyada Kurul Birinci Dairesi'nin 23/07/2025 tarihli kararı ve Kurul Başkanı'nın 29/07/2025 tarihli 'olur'u ile şikayetin işleme konulmaması kararı verildiği, yine diğer bir dosyada Kurul Birinci Dairesi'nin 11/09/2025 tarihli şikayetin işleme konulmaması kararına yönelik işlemlerin devam ettiği” şeklinde detay verdi. “İBB Dava Borsası” iddialarına ilişkin şikayetin ise HSK Birinci Dairesi’nin “işleme konulmaması” kararına karşı işlemleri devam etmekte olup, dosyanın Tunç’un önünde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA