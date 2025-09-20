Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama

AKP’den yaşanan peş peşe istifalar sonrası ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının göreve başlayacağı duyuruldu.

Son Güncelleme:
Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP'nin Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanları peş peşe istifa etti. Partideki istifaların devam etmesi beklenirken, AKP'den ilk açıklama geldi. Açıklamada, bu illerde yeni il başkanlarının kısa sürede yönetimleriyle birlikte göreve başlayacağı duyuruldu.

'GÖREV DEĞİŞİMLERİ NEZAKETE UYGUN ŞEKİLDE YAPILIYOR'

Açıklamada, "Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidilmiştir. Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerimizde yeni il başkanları, yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır. Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması, değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Partimizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır. Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir" ifadelerine yer verildi.

AKP’de Peş Peşe Deprem: AKP'li İsimden İstifa Zincirine Çok Konuşulacak 'Neşter' YorumuAKP’de Peş Peşe Deprem: AKP'li İsimden İstifa Zincirine Çok Konuşulacak 'Neşter' YorumuSiyaset
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye ÇıktıAKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye ÇıktıSiyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
AKP istifa
Son Güncelleme:
AKP’de Peş Peşe Deprem: AKP'li İsimden İstifa Zincirine Çok Konuşulacak 'Neşter' Yorumu İstifa Zincirine Çok Konuşulacak ‘Neşter’ Yorumu
Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e Sert Yanıt: 'Soruşturma Aşamasında Bakanlığımızda Bilgi Yok' Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e Sert Yanıt
Seçime Saatler Kala Belgeler Ortaya Çıkarıldı! TFF'den Sadettin Saran'ı Yıkan Karar TFF'den Sadettin Saran'ı Yıkan Karar
CHP Olağanüstü Kurultay Kararı: Tam Kanunsuzluk Nedir, Hangi YSK Kararlarında Bu İfadeye Rastlandı? Tam Kanunsuzluk Nedir?
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
Meclis'in Altında 'Sığınak' Var mı? 30 Senelik Efsanenin Aslı Ortaya Çıktı Meclis'in Altında 'Sığınak' Var mı?