MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'te çalışmalarına devam eden komisyonla ilgili bilgi vererek, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda değişikliklere ihtiyaç olduğunu söyledi. Yıldız, önümüzdeki günlerde daha somut önerilerin görüşüleceğini de belirtti.

MHP'den Dikkat Çeken 'Yasal Düzenleme' Çıkışı! Hangi Kanunlar Değişecek?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrasında da Meclis'e taşınan barış süreci, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" çalışmaları altında devam ediyor. Komisyonun çalışmaları ve yeni süreçle ilgili sık sık değerlendirmeler yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Komisyonla ilgili bilgi veren Feti Yıldız, önümüzdeki günlerde bazı yasal düzenlemelerin gündeme geleceğini söyledi. Geniş bir katılımla çalışan komisyonun, yasa taslağı oluşturulmasında önemli bir kaynak olacağını vurgulayan Yıldız, bunun yanında infaz mevzuatı, Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda da bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti.

'TARİHİ BİR KAVŞAKTAYIZ'

Feti Yıldız, komisyonda hemen her meslek grubunun ve toplumun farklı kesimlerinin görüş ve önerilerini dinlediklerini ifade ederek "Komisyonda depolanan zengin bilgi birikimi yasa taslağı kaidesi oluşturmada önemli bir kaynak oluşturacaktır. Bir Parti hariç Gazi Mecliste grubu ve temsilcisi bulunan tüm siyasi partiler Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna üye vermiştir. Toplumu temsil oranı %90‘ın üzerindedir. Süreç dünyadaki örneklerden farklı olduğu gibi, ülkemizde çeşitli zamanlarda denenen süreçlerden de farklıdır ve atipik bir yapıya sahiptir. Millet olarak istiklalimizi; hukuk güvencesinde, barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşama iradesi belirlemektedir" dedi.

Kalıcı barışın sağlanmak üzere olduğunu söyleyen Yıldız, "Türkiye Cumhuriyeti, yarım asır süren terör sorununu nihai çözüme kavuşturma yolunda tarihi bir kavşaktadır. İçeride inşa edilen barış iklimi dış şoklara karşı korunmalıdır. Nihai olarak bu tarihi fırsat, ancak ve ancak toplumsal rıza, tesis edilmiş bir adalet duygusu ve ortak bir gelecek vizyonuyla tam başarıyı yakalayacaktır" ifadelerini kullandı.

'YASAL DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR'

Bu süreçte başta infaz mevzuatında Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Kanunu’nda bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Feti Yıldız, "Adalet sadece cezalandırıcı değil aynı zamanda onarıcıdır. Terörün yol açtığı insani, sosyal ve psikolojik yıkımlar Türk Devleti tarafından onarılmaktadır. Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan tektonik değişimler, içeride atılan adımların kaderine doğrudan etkileme potansiyeline sahiptir" sözlerine yer verdi.

'SOMUT ÖNERİLER GÖRÜŞÜLECEK'

Yıldız, açıklamasını "Bu nedenle, Terörsüz Türkiye çabası çok katmanlı ve caydırıcı bir dış politika ile ‘stratejik kalkan’ altına alınarak adaleti sağlayan bir Türkiye, bölgedeki tüm aktörler için yapıcı bir model olacaktır. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel entegrasyon sürecinde ‘standart belirleyen ülke’ pozisyonunu da güçlendirecektir. Önümüzdeki günlerde somut öneriler görülecektir" diye tamamladı.

