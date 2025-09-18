MHP'li Feti Yıldız Açıkladı: Sürecin İsmi 'Bahçeli Modeli'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'teki komisyonla ve devam eden barış süreciyle alakalı "Bu sürecin adı 'Bahçeli modeli' olarak dünyaya örnek olacak" diye konuştu.

Son Güncelleme:
MHP'li Feti Yıldız Açıkladı: Sürecin İsmi 'Bahçeli Modeli'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki tarihi çağrısı sonrası ve terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrası sonrası barış süreci, Meclis'te kurulan komisyonla devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonla alakalı yaptığı açıklamada süreç için dikkat çeken bir ifade kullandı.

Halk TV'den Şeyma Paşayiğit'e konuşan Feti Yıldız, "Komisyondaki akademisyenler Kanada'dan Kolombiya'ya kıymetli öneriler sundular. Hepsi önemli ama bizimkine benzemiyor. Bu sürecin ismi Bahçeli modelidir" dedi.

'TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK'

Bu sürecin tüm dünyaya örnek olacağını söyleyen Yıldız, "Süreç tamamlanınca Bahçeli modeli dünyaya örnek olur, literatüre girer ve ilerleyen yıllarda çatışmalı ortamlarda barışın anahtarı olur" şeklinde konuştu.

