Bahçeli’nin Danışmanından ‘Yeni Paralel’ İddiası! ‘Oyunlar Kuruluyor’ Dedi, Tek Bir Tarihi Hatırlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün Gazetesi’nin başyazarı Yıldıray Çiçek, “Yeni bir paralel yapının izleri” başlıklı yazısına önemli detaylar taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz sonrası oluşturduğu milli güç birliğini bozma üzerine hesaplar yapıldığını söyleyen Çiçek, “Devlet yönetiminde ders ve tecrübe olmadıysa daha ne olması lazımdır?" dedi.

'BİLDİĞİ VARDIR'

Bahçeli’nin devlet yönetimindeki yaklaşımına dikkat çeken Çiçek, “Onun bir uyarısı varsa mutlaka bildiği vardır; bir çağrısı varsa mutlaka gördüğü vardır” diyerek Bahçeli’nin FETÖ, Kıbrıs, Azerbaycan, ABD konularındaki uyarılarını hatırlattı.

'15 TEMMUZ' VURGUSU

Ülke güvenliğinin her alanda titizlikle sağlanması gerektiğini vurgulayan Çiçek devletin en hassas hücrelerine terör örgütleriyle bağlantılı kişiler sızarsa, 15 Temmuz benzeri darbe girişiminin olabileceğini belirtti.

'OYUNLAR KURULUYOR'

Türkiye’yi içten, asayişsizlik üzerinden bir kaosa sürüklemeye çalışan bir sistemin kurulmakta olduğunu söyleyen Çiçek “Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz sonrası oluşturduğu 'milli güç birliğini' bozma üzerine hesaplar yapılıyor, oyunlar kuruluyor. Bu aynı zamanda Türkiye üzerinde oyun oynama hevesidir. Oyun oynayanlara ve hücresel hesap yapanlara dikkat edelim. Ne demişler; dikkat etmeyen, görmeyen gibidir…" diye yazdı.

Kaynak: Türkgün