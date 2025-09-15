Antalya’da Polis Memuru Otoparkta İntihar Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, olay 15 Eylül 2025 günü saat 05.00 sıralarında Meltem Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde bulunan Antalya Kapalı Spor Salonu’nun kuzey girişindeki otoparkta yaşandı. Otoparkta yerde yaralı bir şekilde Sönmez’e ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan incelemede, intihar eden kişinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Kepez Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru Ercan Sönmez olduğu belirlendi.

Sönmez’in göğüs bölgesinde silah yarası bulunduğu, yanında beylik tabancası, boş kovan ve cep telefonunun olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay sırasında stadyumda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve aynı zamanda Sönmez’in nişanlısı olan Gözde Karagül’ün de bölgede olduğu öğrenildi. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından polis memurunun beylik tabancasıyla intihar ettiği bilgisine ulaşıldı.

Savcılık ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi