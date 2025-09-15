Elini Testereye Kaptıran İş Yeri Sahibi Yaralandı

İnegöl’de bir ahşap atölyesinde iş yeri sahibi, elini yatar testereye kaptırarak yaralandı. Yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi.

Elini Testereye Kaptıran İş Yeri Sahibi Yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ahşap kesim atölyesinde çalışan iş yeri sahibi elini yatar testereye kaptırarak yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Özkan Sokak’ta faaliyet gösteren atölyede meydana geldi. Ahşap kesimi yapan iş yeri sahibi Enis G. (34), sol elini testereye kaptırdı.

Elinde derin kesikler oluşan Enis G., çevredekilerin yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

