Elini Testereye Kaptıran İş Yeri Sahibi Yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ahşap kesim atölyesinde çalışan iş yeri sahibi elini yatar testereye kaptırarak yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Özkan Sokak’ta faaliyet gösteren atölyede meydana geldi. Ahşap kesimi yapan iş yeri sahibi Enis G. (34), sol elini testereye kaptırdı.

Elinde derin kesikler oluşan Enis G., çevredekilerin yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA