Bir Kadın Daha Ölümle Burun Buruna… Boşanmak İstediği İçin Ayağından Vuruldu

Türkiye’de boşanma sürecindeki kadınlara yönelik şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Beylikdüzü’nde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın K., boşanma aşamasındaki eşine pompalı tüfekle saldırdı. Kadın, ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Türkiye’de boşanma sürecine giren kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet vakaları her geçen gün artıyor. Özellikle uzaklaştırma kararlarına rağmen devam eden tehdit, taciz ve fiziksel saldırılar, kadınların hayatlarını tehlikeye atıyor.

Birçok kadın ise ayrılmak istediği için erkekler tarafından acımazsızca katlediliyor. Hukuki koruma kararlarına rağmen, evliliklerini sonlandırmak isteyen kadınlar, fiziki saldırılara ve ölüm tehdidine maruz kalmaya devam ediyor. İstanbul Beylikdüzü’nde yaşanan son olay da bu vahim tablonun en korkunç örneklerinden oldu.

BİR KADINA ŞİDDET HABERİ DAHA!

Olay, saat 09.55 sularında Büyükşehir Mahallesi Beylikdüzü Caddesi’nde bulunan bir sitenin girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Yalçın K. isimli şüpheli, boşanma sürecinde olduğu eşinin çalıştığı siteye geldi. Sitenin lobisinde ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası lobiden ayrılan Yalçın K., kısa süre sonra elinde pompalı tüfekle geri dönerek kadına ateş açtı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Açılan ateş sonucu kadının ayağından yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı kadın, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüphelinin kaçış güzergahını takip etti. Yapılan araştırmalar sonucu Barış Mahallesi İmren Aykut Caddesi'nde bir çöp konteynerinde olayda kullanılan pompalı tüfek bulundu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin hızlı çalışması sayesinde Yalçın K., saldırıdan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüpheli, adliyeye sevk edilmek üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

