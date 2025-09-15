İstanbul'da Dehşet Anları! Kadına Zorbalık Kamerada
İstanbul Avcılar'da bir kadın, kimliği belirsiz bir erkek tarafından zorla bir araca bindirildi. Çevredeki vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, kadının "Bırak!" diye bağırarak direndiği anlar yer aldı. Erkek şahıs, kadını araca bindirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
Olay, saat 13.00 sularında Avcılar’ın Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. Çevredeki bir apartmanın sakinleri, pencereden tanık oldukları anları cep telefonlarıyla kaydetti.
KADIN İSTEMEDİ, ZORLA BİNDİRDİ!
Kayıtlarda, genç bir kadının direnmesine rağmen, bir erkeğin onu zorla gri renkli bir cipe bindirdiği net şekilde görülüyor. Kadının “Bırak” şeklinde bağırması ise kameraya yansıdı.
GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Tepkilerin artması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekiplerinin, görüntülerdeki kişileri tespit etmek ve olayın detaylarını ortaya çıkarmak için çalışma yürüttüğü öğrenildi.
