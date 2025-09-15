İstanbul'da Dehşet Anları! Kadına Zorbalık Kamerada

İstanbul Avcılar'da bir kadın, kimliği belirsiz bir erkek tarafından zorla bir araca bindirildi. Çevredeki vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, kadının "Bırak!" diye bağırarak direndiği anlar yer aldı. Erkek şahıs, kadını araca bindirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay, saat 13.00 sularında Avcılar’ın Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. Çevredeki bir apartmanın sakinleri, pencereden tanık oldukları anları cep telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul'da Dehşet Anları! Kadına Zorbalık Kamerada - Resim : 1
Avcılar'da bir kadının zorla araca bindirildiği anlar cep telefonu ile görüntülendi

KADIN İSTEMEDİ, ZORLA BİNDİRDİ!

Kayıtlarda, genç bir kadının direnmesine rağmen, bir erkeğin onu zorla gri renkli bir cipe bindirdiği net şekilde görülüyor. Kadının “Bırak” şeklinde bağırması ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da Dehşet Anları! Kadına Zorbalık Kamerada - Resim : 2
Avcılar'da bir kadının zorla araca bindirildiği anlar cep telefonu ile görüntülendi

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Tepkilerin artması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis ekiplerinin, görüntülerdeki kişileri tespit etmek ve olayın detaylarını ortaya çıkarmak için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Kan Donduran Gerçeği Doktorlar Anlattı: Çocukları Kasten Öldürüyorlarmış!Kan Donduran Gerçeği Doktorlar Anlattı: Çocukları Kasten Öldürüyorlarmış!Dünya
Sabancı Ailesinde Boşanma Krizi: Servetin Sekizde Biri TehlikedeSabancı Ailesinde Boşanma Krizi: Servetin Sekizde Biri TehlikedeMagazin

Kaynak: DHA

