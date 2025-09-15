İstanbul'da Dehşet Anları! Kadına Zorbalık Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 13.00 sularında Avcılar’ın Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. Çevredeki bir apartmanın sakinleri, pencereden tanık oldukları anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Avcılar'da bir kadının zorla araca bindirildiği anlar cep telefonu ile görüntülendi

KADIN İSTEMEDİ, ZORLA BİNDİRDİ!

Kayıtlarda, genç bir kadının direnmesine rağmen, bir erkeğin onu zorla gri renkli bir cipe bindirdiği net şekilde görülüyor. Kadının “Bırak” şeklinde bağırması ise kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Tepkilerin artması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis ekiplerinin, görüntülerdeki kişileri tespit etmek ve olayın detaylarını ortaya çıkarmak için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA