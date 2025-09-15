Kan Donduran Gerçeği Doktorlar Anlattı: Çocukları Kasten Öldürüyorlarmış!

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de görev yapan doktorlar, Hollanda basınına konuştu. Doktorlar, ellerindeki verilere göre Gazze'de küçük çocukların kasıtlı olarak hedef aldığını anladıklarını söyleyerek dehşete düşüren ayrıntıları anlattı.

Son Güncelleme:
Kan Donduran Gerçeği Doktorlar Anlattı: Çocukları Kasten Öldürüyorlarmış!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları yaklaşık iki senedir aralıksız devam ederken, 60 binden fazla can kaybının yaşandığı bölgede çok sayıda da çocuk ölümü görüldü. Gazze'de gönüllü hizmet veren yabancı doktorlar, 100'den fazla çocuğun başlarından ya da göğüslerinden vurulduğunu ve bunun, İsrail'in çocukları kasıtlı olarak hedef aldığının kesin kanıtı olduğunu bildirdi.

Hollanda gazetesi Volkskrant'a konuşan 17 doktordan 15'i, başında ya da göğsünde tek mermi yaraları bulunan 15 yaş altı çocuklarla karşılaştıklarını aktardı. Gazze'de görev yaptıkları süre boyunca bu şekilde 114 vakaya rastladığını söyleyen doktorlar, bu çocukların çoğunun öldüğünü, geriye kalanların ise ağır yaralarla hayatta kaldığını belirtti.

Kan Donduran Gerçeği Doktorlar Anlattı: Çocukları Kasten Öldürüyorlarmış! - Resim : 1

'TETİĞİ ÇOCUKLARA DOĞRULTUYORLAR'

Bunun bir savaş suçu olduğunu vurgulayan doktorlardan olan travma cerrahı Feroze Sidhwa, bir hastanede çok sayıda erkek çocuğunun doğrudan kafadan vurulduğunu görene kadar bu olayların münferit olduğunu düşündüğünü anlattı. Daha sonra notlarını diğer yabancı doktorlarla karşılaştırdığında bunun yaygın olduğunu fark ettiğini belirten Sidhwa "Hedefli ateş söz konusu. Birileri tetiği çocuklara doğrultuyor" dedi.

Kan Donduran Gerçeği Doktorlar Anlattı: Çocukları Kasten Öldürüyorlarmış! - Resim : 2

'KESKİN NİŞANCI' OLASILIĞI YÜKSEK

Gazeteye konuşan adli patologlar ise röntgen sonuçlarına bakarak yaraların patlamalardan kaynaklanan şarapnel parçalarıyla değil, uzaktan keskin nişancılarla ya da insansız hava araçlarıyla açılan ateşlerden oluştuğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Diplomasisi: İlk Durak KatarCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Diplomasisi: İlk Durak KatarGüncel
Türk Hackerlerden İsrail’e Dijital Şok: Kabine Hacklendi, Tel Aviv AlarmdaTürk Hackerlerden İsrail’e Dijital Şok: Kabine Hacklendi, Tel Aviv AlarmdaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Evinde Ölü Bulundu! Boks Efsanesinin Şok Eden Sonu Evinde Ölü Bulundu! Boks Efsanesinin Şok Eden Sonu
Beşiktaş Formayla İlk Golünü Attı İtirafı Patlattı! Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın Açıklaması: Maçtan Önce Odasına Çağırıp... Beşiktaş Formayla İlk Golünü Attı İtirafı Patlattı
Uzmanlar Uyardı: Bu Gıdalar Bağırsak Sağlığını Bitiriyor, Zararı Saymakla Bitmiyor Uzmanlar Uyardı: Bu Gıdalar Bağırsak Sağlığını Bitiriyor, Zararı Saymakla Bitmiyor
Almanya Tarihinde Bir İlk! Kritik Kurumun Başına Türk İsim Geçiyor Almanya Tarihinde Bir İlk
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası
Batman’da Katliam! Bir Aile Yok Oldu Batman’da Katliam! Bir Aile Yok Oldu
Gözler Kritik Butlan Davasında! Ekonomiye Etkisi Nasıl Olacak? 'Kriz Derinleşecek, İşsizlik Artacak...' Gözler Kritik Butlan Davasında! Ekonomiye Etkisi Nasıl Olacak?
Hikmet Çetin MHP Liderine Ne Önerdi? 'Bugün Bile Başarılı Olacağına İnanıyorum' Hikmet Çetin MHP Liderine Ne Önerdi?
Evinde Ölü Bulundu! Boks Efsanesinin Şok Eden Sonu Evinde Ölü Bulundu! Boks Efsanesinin Şok Eden Sonu