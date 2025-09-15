10 Yaşındaki Çocuk Marketi Kundakladı: Daha Önce de Yangın Çıkarmış!

Bursa’da 10 yaşlarında bir çocuk, çakmakla tutuşturduğu etiketi market reyonuna bıraktı. Peçetelerin alev almasıyla çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Çocuk yurda teslim edilirken, ailesi hakkında işlem yapıldı. Çocuğun daha önce de yangın çıkardığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’da 10 yaşlarında bir çocuk, markette raftan kopardığı etiketi çakmakla yakıp peçetelerin üzerine bıraktı. Kısa sürede alevlere teslim olan reyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan zincir marketin bir şubesinde meydana geldi. Markete gelen çocuk, peçetelerin bulunduğu reyondaki bir etiketi kopardı. Çakmakla tutuşturduğu etiketi ürünlerin arasına bırakan çocuk, koşarak marketten uzaklaştı.

MARKETİ DUMANLAR KAPLADI

Peçetelerin kısa sürede alev almasıyla reyonu dumanlar kapladı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında bazı ürünler zarar görürken, markette maddi hasar meydana geldi. Kundaklama anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, şüpheli yakalandı.

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKARMIŞ

Küçük çocuk daha sonra yurda teslim edilirken, ailesi hakkında da işlem yapıldı. Öte yandan, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki otluk alan yangınıyla ilgili olarak da çocuk hakkında daha önceden işlem yapıldığı öğrenildi.

Kadıköy Fikirtepe'de Bir Rezidansta Korkutan Yangın!Kadıköy Fikirtepe'de Bir Rezidansta Korkutan Yangın!Güncel
Havada Korku Dolu Dakikalar! Uçakta Yangın Alarmı Panik Yarattı! Acil İniş YaptıHavada Korku Dolu Dakikalar! Uçakta Yangın Alarmı Panik Yarattı! Acil İniş YaptıGüncel

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Bursa Yangın
Son Güncelleme:
Dışarı Çıkarken Şemsiyenizi Unutmayın! Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı
Market Zincirinde Bakteri Tehlikesi! O Ürünleri Apar Topar Geri Çağırıyorlar! Bağırsakları Bitiyor, Böbrek Yetmezliğine Neden Oluyor Market Zincirinde Bakteri Tehlikesi!
Beşiktaş Formayla İlk Golünü Attı İtirafı Patlattı! Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın Açıklaması: Maçtan Önce Odasına Çağırıp... Beşiktaş Formayla İlk Golünü Attı İtirafı Patlattı
Arkadaşını Kurtarmak İsterken Canından Oldu Arkadaşını Kurtarmak İsterken Canından Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası
Batman’da Katliam! Bir Aile Yok Oldu Batman’da Katliam! Bir Aile Yok Oldu
Evinde Ölü Bulundu! Boks Efsanesinin Şok Eden Sonu Evinde Ölü Bulundu! Boks Efsanesinin Şok Eden Sonu
Gözler Kritik Butlan Davasında! Ekonomiye Etkisi Nasıl Olacak? 'Kriz Derinleşecek, İşsizlik Artacak...' Gözler Kritik Butlan Davasında! Ekonomiye Etkisi Nasıl Olacak?
Dışarı Çıkarken Şemsiyenizi Unutmayın! Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı