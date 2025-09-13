Kadıköy Fikirtepe'de Bir Rezidansta Korkutan Yangın!
Kadıköy Fikirtepe'de 20 katlı bir rezidans inşaatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan işçiler tahliye edilirken, alevler bir saatte söndürüldü.
Bu sabah saat 09.30 sıralarında Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi, Mandarı Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki 20 katlı rezidansta yangın çıktı. İddiaya göre; rezidansın giriş katındaki inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Malzemeler içerisindeki yanıcı maddelerin biranda alev almasıyla yangın büyüdü.
Binadaki çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının merkezine ulaşarak söndürme çalışmasına başladı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Binada ki işçiler polis ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yanan kattaki mutfak tüplerinin patlamaması olası bir faciayı önledi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA