Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Korkutan Yangın! İki İşçi Etkilendi

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun alt tarafındaki depo alanında işçilerin kaynak makinesiyle çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine ihbar üzerine Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliklerine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

İKİ İŞÇİ ETKİLENDİ

Kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Çalışanlar tahliye edilirken, salonda soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA