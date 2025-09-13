İBB Yurtlarına Başvuru Sonuçları Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine yönelik barınma hizmetlerini genişleterek yükseköğrenim yurtları başvurularının sonuçlarını resmen açıkladı. 2021 yılında ilk kez hayata geçirilen bu proje kapsamında, yeni akademik yıl için başvurular 25 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru yoğunluğu dikkat çekerken, toplamda 17 bin 270 genç İBB yurtlarında kalmak için form doldurdu. Sonuçlar, gençlerin kolayca erişebilmesi için yurt.ibb.istanbul internet sitesinde yayımlandı.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

İBB yurtlarına kabul için belirli şartlar arandı. T.C. vatandaşı olup örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler başvurabildi. Ek olarak, öğrencinin eğitim gördüğü kurumun İstanbul sınırları içinde olması, ailesinin (anne-baba) il dışında ikamet etmesi, zorunlu staj hariç brüt asgari ücretin 1,5 katı üzerinde ücretli işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, depremzede olup olmadığı, başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olması gibi kriterler ön plandaydı.

Değerlendirme sürecinde ise çok sayıda unsur dikkate alındı. Öğrencinin eğitim programı tipi (örgün, açık veya uzaktan öğretim), lisans/ön lisans ayrımı, devlet veya vakıf üniversitesi tercihi, YKS yerleştirme puanı, mevcut öğrenciler için not ortalaması, vakıf üniversitelerinde burs oranı, yaş, çalışma durumu ve geliri, aile yapısı (sağ, vefat etmiş veya ayrılmış), anne-baba meslekleri ve gelir seviyesi, engellilik durumu, şehit yakını veya gazi/gazi çocuğu olup olmadığı, depremzede kontenjanı gibi unsurlar objektif bir sıralama için kullanıldı. Bu kriterler, sadece İstanbul dışından gelen gençlerin önceliklendirilmesini sağladı.

