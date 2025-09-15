Belediye Başkanı'nın Makam Aracı Kaza Yaptı, O Anlar Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'da, Altınova Belediye Başkanlığı'na ait makam aracı, Yalova-İzmit kara yolunda Çiftlikköy ilçesi mevkiinde bir otomobille çarpıştı. Gece saatlerinde meydana gelen maddi hasarlı kazada, belediye şoförü Ali Aygün'ün idaresindeki 77 ADN 435 plakalı araç, Kocaeli istikametine ilerlerken iddiaya göre sinyal vermeden dönüş yapan bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olay, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, kaza saat 20.00 sularında gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerin kazadan yara almadan kurtulması büyük bir şans olarak değerlendirilirken, her iki araçta da hasar oluştu. Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, kaza haberini alır almaz olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı ve taraflara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA