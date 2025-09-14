Burdur'da Zincirleme Kaza... Ölü ve Yaralılar Var

Burdur'da 2 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Burdur'da Zincirleme Kaza... Ölü ve Yaralılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Burdur'da K.H.U. (64) idaresindeki 15 FD 929 plakalı otomobil, Burç Mahallesi Stadyum Kavşağı'nda M.T.K. (22) yönetimindeki 15 ADT 834 hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araçta ışıkta bekleyen R.B. (29) idaresindeki 15 ADU 842 otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler K.H.U. ve M.T.K. ile araçlardaki Hatice Uslu (94), A.İ.A. (59) ve G.U. (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Uslu kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ta Aynı Yolda Yine Can Kaybı! Halk İsyan EttiKahramanmaraş'ta Aynı Yolda Yine Can Kaybı! Halk İsyan EttiYurttan Haberler

Trabzon’da Feci Zincirleme Kaza! 14 YaralıTrabzon’da Feci Zincirleme Kaza! 14 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
Burdur Trafik kazası
Son Güncelleme:
Aydın'da İzne Çıkan Hükümlü Zeytinlikte Ölü Bulundu! Aydın'da İzne Çıkan Hükümlü Zeytinlikte Ölü Bulundu!
Fenerbahçe Ocak Ayında Bombayı Patlatacak! Ali Koç 35 Milyon Euroluk Yıldızı İkna Etti Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Ali Koç 35 Milyon Euroluk Yıldızı Getiriyor
Psikopatları Ele Veren 5 Belirti: Uzman "Bu Davranışlara Dikkat Edin" Diyerek Uyardı Psikopatları Ele Veren 5 Belirti: Uzman "Bu Davranışlara Dikkat Edin" Diyerek Uyardı
Kahramanmaraş'ta Aynı Yolda Yine Can Kaybı! Halk İsyan Etti Kahramanmaraş'ta Aynı Yolda Yine Can Kaybı! Halk İsyan Etti
ÇOK OKUNANLAR
Üniversitenin Talebiyle Rojin Kabaiş Paylaşımlarına Engel Üniversitenin Talebiyle Rojin Kabaiş Paylaşımlarına Engel
Kahramanmaraş'ta Aynı Yolda Yine Can Kaybı! Halk İsyan Etti Kahramanmaraş'ta Aynı Yolda Yine Can Kaybı! Halk İsyan Etti
Burdur'da Zincirleme Kaza... Ölü ve Yaralılar Var Burdur'da Zincirleme Kaza... Ölü ve Yaralılar Var
İsrail Ölüm Kusuyor! Sadece 1 Günde 31 Kişi Katledildi İsrail Ölüm Kusuyor! Sadece 1 Günde 31 Kişi Katledildi
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon