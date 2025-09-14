Kahramanmaraş'ta Aynı Yolda Yine Can Kaybı! Halk İsyan Etti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada 17 yaşındaki Ergün hayatını kaybetti. Aynı yolda sürekli kaza olduğunu belirten vatandaşlar, yolu trafiğe kapatarak duruma isyan etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde E.S.Ö. (32) idaresindeki tır, Bağdınısağır Mahallesi Büyükpınar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çarpan Ergün Baz'a (17) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan Baz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

HALKIN 'ÇEVRE YOLU' İSYANI

Kaza bölgesinde toplanan vatandaşlar, çevre yolu yapılmadığından dolayı bölgede sürekli trafik kazası olduğunu belirterek eylem yaptı. Yolu ulaşıma kapatan vatandaşlar, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve protokol üyelerinin ikna çalışmaları sonrasında eylemlerini sonlandırdı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Pazarcık-Gölbaşı kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

