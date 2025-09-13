Aydın'da İzne Çıkan Hükümlü Zeytinlikte Ölü Bulundu!

Aydın’da açık cezaevinden izne çıkan Mustafa Bölük, zeytin bahçesinde ölü bulundu. İlk bulgular intihara işaret etse de ölümün kesin nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

Aydın'da İzne Çıkan Hükümlü Zeytinlikte Ölü Bulundu!
Aydın’ın Köşk ilçesinde açık cezaevinden izne çıkan 56 yaşındaki Mustafa Bölük, zeytin bahçesinde ölü bulundu. Olay, saat 14.00 sıralarında Efeler ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan dün izne çıkan Mustafa Bölük, Oba mevkisinde bulunan zeytin bahçesinde, çevredekiler tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Yapılan ilk incelemede, Bölük’ün kendisini ağaca iple astığı, dalın kırılmasıyla zemine düştüğü belirlendi. Bölük’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Bölük’ün adam öldürmeye teşebbüs suçundan 1 yıl cezası olduğu ve bir süredir açık cezaevinde olduğu öğrenildi.

