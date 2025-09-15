25 Saat Sonra Alkışlarla Göçükten Çıkarılmıştı... Kahreden Haber Geldi

Denizli’deki krom madeninde 25 saat sonra kurtarılan Hüseyin Turan, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Göçükten çıkarılırken alkışlarla karşılanan madenciden acı haber sabah saatlerinde geldi. Cenazenin Beyağaç’ın Geriçam Mahallesi’nde toprağa verileceği bildirildi.

Son Güncelleme:
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde cuma günü krom madeninde meydana gelen göçükten 25 saat sonra sağ olarak kurtarılan Hüseyin Turan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Madenciden geriye, göçükten çıkarıldıktan sonra sedyede alkışlarla karşılandığı anlar kaldı.

25 Saat Sonra Alkışlarla Göçükten Çıkarılmıştı... Kahreden Haber Geldi - Resim : 1
Denizli’de cuma günü krom madeninde meydana gelen göçükten sağ çıkan madenciden acı haber geldi

İKİ İŞÇİ MAHSUR KALMIŞTI

Olay, Acıpayam’a bağlı Karaismailler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kromtaş Metal Maden A.Ş.’ye ait Karanfil Ocak’ta 12 Eylül Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Maden ocağının girişinden 20 metre ileride, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu. Göçük sırasında Beyağaçlı Hüseyin Turan ile aynı köyde yaşayan Ömer Duran mahsur kaldı. Yan taraftan gelen pasa yığını altında kalan iki işçi için saatler süren kurtarma çalışması başlatıldı.

25. SAATTE SAĞ ÇIKMIŞTI

AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri ile madencilerin katıldığı operasyon, maden ocağında devam eden toprak kaymaları nedeniyle güçlükle yürütüldü. Çalışmaların 24’üncü saatinde işçilerden Ömer Duran sağ olarak çıkarıldı. Bir saat sonra ise beline kadar pasa altında kalan Hüseyin Turan, ayağına devrilen kaya parçasına rağmen kurtarıldı. Sedyede alkışlarla karşılanan madencinin ailesi, gözyaşlarıyla sevinç yaşadı.

25 Saat Sonra Alkışlarla Göçükten Çıkarılmıştı... Kahreden Haber Geldi - Resim : 2
Madenci Hüseyin Turan, 25. saatte göçükten alkışlarla çıkarılmıştı

MUTLULUK KISA SÜRDÜ

Ancak kurtuluş sevinci kısa sürdü. Üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hüseyin Turan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Turan’ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Beyağaç ilçesine bağlı Geriçam Mahallesi’nde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Maden ölüm
Son Güncelleme:
