Naci Görür, Adıyaman Depremi Sonrası Orayı İşaret Etti... 'Stres Alanını Değiştirebilir'
Adıyaman'da meydana gelen ve AFAD'ın 3.8; Kandilli Rasathanesi'nin 4.0 büyüklüğünde olarak duyurduğu deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis-Zagros hattına dikkat çekti: "Deprem küçük ama stres alanını kısmen değiştirebilir."
AFAD, bugün saat 10.39'da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 11.12 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD, SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0; derinliğini ise 6.0 kilometre olarak açıkladı.
KANDİLLİ RASATHANESİ, SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.
NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME
Adıyaman'da tedirginlik yaratan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den depreme ilişkin ilk değerlendirme geldi. Depremin 'sığ bir deprem' olduğuna dikkat çeken Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda (DAF) gerçekleştiğini belirtti.
Görür, "Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir. Geçmiş olsun" dedi.
Karagöl-Çelikhan’da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Sığ bir deprem. DAF üzerinde. Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/9EOTZJzBsl— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 15, 2025