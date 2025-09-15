Naci Görür, Adıyaman Depremi Sonrası Orayı İşaret Etti... 'Stres Alanını Değiştirebilir'

Adıyaman'da meydana gelen ve AFAD'ın 3.8; Kandilli Rasathanesi'nin 4.0 büyüklüğünde olarak duyurduğu deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis-Zagros hattına dikkat çekti: "Deprem küçük ama stres alanını kısmen değiştirebilir."

Naci Görür, Adıyaman Depremi Sonrası Orayı İşaret Etti... 'Stres Alanını Değiştirebilir'
AFAD, bugün saat 10.39'da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 11.12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0; derinliğini ise 6.0 kilometre olarak açıkladı.

NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Adıyaman'da tedirginlik yaratan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den depreme ilişkin ilk değerlendirme geldi. Depremin 'sığ bir deprem' olduğuna dikkat çeken Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda (DAF) gerçekleştiğini belirtti.

Naci Görür, Adıyaman Depremi Sonrası Orayı İşaret Etti... 'Stres Alanını Değiştirebilir' - Resim : 1
Naci Görür'ün paylaştığı deprem haritası...

Görür, "Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir. Geçmiş olsun" dedi.

