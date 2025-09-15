AFAD Duyurdu, Adıyaman'da Deprem

AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 10.39'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu, Adıyaman'da Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.39’da meydana gelen depremin derinliği 11.12 km olarak kaydedildi.

Ankara Depremi Sonrası Prof. Dr. Naci Görür O İlimizi İşaret Etti: 7 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı!Ankara Depremi Sonrası Prof. Dr. Naci Görür O İlimizi İşaret Etti: 7 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı!Güncel
Naci Görür'den 'Dertleşme'... Dikkat Çeken 'Siyaset' AçıklamasıNaci Görür'den 'Dertleşme'... Dikkat Çeken 'Siyaset' AçıklamasıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Adıyaman
Son Güncelleme:
Nijerya'da Otobüs Nehre Uçtu: 19 Ölü Nijerya'da Otobüs Nehre Uçtu: 19 Ölü
Bu Bardaklardan Kahve İçmeden Önce İki Kez Düşünün Bu Bardaklardan Kahve İçmeden Önce İki Kez Düşünün
Prof. Dr. Orhan Şen'den Son Dakika Uyarısı: Yaz Sıcağında Lapa Lapa Kar Yağacak! Yaz Sıcağında Lapa Lapa Kar Yağacak
43,5 Milyon Tl’lik Bir Katliam Daha! 20 Hektarlık Alanın ‘Nefesini Kesme Projesi’ne ÇED Olumlu Rapor Verdi 43,5 Milyon Tl’lik Bir Katliam Daha! 20 Hektarlık Alanın ‘Nefesini Kesme Projesi’ne ÇED'den Onay
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Batman’da Katliam! Bir Aile Yok Oldu Batman’da Katliam! Bir Aile Yok Oldu