AFAD Duyurdu, Adıyaman'da Deprem
AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 10.39'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 10.39’da meydana gelen depremin derinliği 11.12 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 15, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2025-09-15
Saat:10:39:58 TSİ
Enlem:38.0925 N
Boylam:38.43278 E
Derinlik:11.12 km
