Ankara Depremi Sonrası Prof. Dr. Naci Görür O İlimizi İşaret Etti: 7 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı!
Türkiye depremlerle sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'de meydana gelen depremlerin ardından Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan deprem sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir uyarı geldi. Görür, o ilimizi işaret etti ve uyardı. 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin paylaştığı verilere göre, Ankara’nın Kalecik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.
NACİ GÖRÜR ANKARA DEPREMİ SONRASI O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ
Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Çankırı Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Görür, söz konusu fay hattının ters fay niteliğinde olduğunu ve bu zonun geçmişte 7 büyüklüğüne varan depremler üretebildiğini vurguladı.
7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI!
Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Dağdemir–Kalecik/Ankara’da 4,1’lik sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay Zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun.”
VATANDAŞLAR ENDİŞELENDİ
Başkentte ve çevre ilçelerde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Uzmanlar, Ankara ve çevresindeki fay hatlarının dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.