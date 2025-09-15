Nijerya'da Otobüs Nehre Uçtu: 19 Ölü
Nijerya’nın Zamfara eyaletinde yaşanan kazada, düğün konvoyundaki bir otobüsün nehre düşmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya’nın Zamfara eyaletinde düğün konvoyunda yer alan bir otobüs, köprünün çökmesi sonucu nehre yuvarlandı. Feci kazada 19 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal Kara Yolu Taşımacılığı İşçileri Birliği (NURTW) yetkilisi Abubakar Muhammed’in aktardığına göre, gelini damadın evine götüren otobüs, kısmen çökmüş durumdaki bir köprüde durduktan sonra geri kayarak nehre yuvarlandı. Araçta bulunan 19 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.
Yetkililer, bölgede benzer kazaların önüne geçebilmek için yıpranmış köprü ve yolların acilen onarılması gerektiğine dikkat çekti.
Kaynak: DHA