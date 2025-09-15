Siyaset ve Yargı Dünyasını Buluşturan Düğün

Danıştay Üyesi Halil Koç’un oğlu Ahmet Burhan Koç ile Ceyda Yılmaz dünyaevine girdi. Nikah töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı, eski Başbakan ve çok sayıda siyaset ile yargı mensubu şahitlik yaptı. Nikah töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajı okundu.

Danıştay Üyesi Halil Koç ile eşi Hatice Koç’un oğlu Ahmet Burhan Koç, Mustafa ve Serap Yılmaz çiftinin kızı Ceyda Yılmaz ile dünyaevine girdi. Nikah merasimi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Danıştay Üyesi Halil Koç ile eşi Hatice Koç’un oğlu Ahmet Burhan Koç, Mustafa ve Serap Yılmaz çiftinin kızı Ceyda Yılmaz ile evlendi

Nikah töreninde çiftin şahitliğini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski TBMM Başkanları İsmet Yılmaz ve Mustafa Şentop, TBMM Başkan Vekilleri Bekir Bozdağ ve Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Hazine ve Maliye Bakanları Lütfi Elvan ve Naci Ağbal, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Taner Yıldız ve Fatih Dönmez, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay yaptı.

Nikah törenine ailelerin yakınlarının yanı sıra siyaset ve yargı camiasından da çok sayıda isim katıldı.

CUMHURBAŞKANI TEBRİK ETTİ

Düğüne katılım sağlayamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ceyda ile Ahmet Burhan'ın düğün törenine nazik davetiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Değerli çiftimize çıktıkları bu yolda sevgi ve saygı çerçevesinde sağlıklı bir ömür sürmeleri temennisinde; beraberliklerinin iki aileye de huzur ve mutluluk getirmesini Cenâb-ı Allah'tan niyaz ederim. Bu vesileyle sizlere ve kıymetli misafirlere en kalbi sevgi ve selamlarımı sunarım"

Ankara Angora Balo Salonu’nda gerçekleşen törene, ailelerin yakınları ile siyaset ve yargı dünyasından çok sayıda isim katıldı. Davetliler, genç çifte mutluluklar dileyerek tebriklerini iletti. Koç ve Yılmaz ailelerinin mutlu gününde, genç çift katılımcıların huzurunda mutluluğa “evet” dedi. Tören boyunca davetliler, çifti uzun süre alkışlayarak mutluluklarına ortak oldu.

