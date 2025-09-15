43,5 Milyon Tl’lik Bir Katliam Daha! 20 Hektarlık Alanın ‘Nefesini Kesme Projesi’ne ÇED Olumlu Rapor Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuoyunda "Zeytinlik" yasası olarak bilinen, zeytinlik alanların madene açılmasına kapıları tamamen açan yasa TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Doğa katliamının önünü açan yasaya onay verilmesinin ardından bir kara haber daha geldi.

ÇED OLUMLU RAPOR VERİLDİ

Artvin’in Şavşat ilçesinde, Dereiçi ve Çukur köyleri sınırlarında yer alan ormanlık alanda, Agara Madencilik tarafından planlanan açık ocak maden projesine Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu verildi.

Konutlara 410 metre mesafede yer alan proje alanının tamamen orman vasfında olması ise tepki topladı.

YATIRIM BEDELİ 43,5 MİLYON LİRA

Agara Madencilik tarafından yürütülecek açık ocak maden projesinin yatırım bedelinin 43,5 milyon TL olduğu öğrenildi. Firmanın 20 hektarlık alanda yılda 75 bin ton bakır, kurşun ve çinko kompleks cevheri üretmeyi hedeflediği belirtildi.

SU KAYNAKLARININ YAKININDA

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, proje alanı ladin, gürgen ve meşe ağaçlarının bulunduğu bir ekosistemi kapsıyor.

Olgara Deresi'ne 600 metre, Meydancık Çayı’na ise 1,5 kilometre mesafede bulunan bölgede çok sayıda dere yatağı ve su kaynağı yer alıyor.

ÇOK SAYIDA DAVA AÇILDI

TEMA Vakfı’nın "Artvin ve Çevresinde Madencilik" raporuna göre, Artvin ilinin topraklarının yaklaşık yüzde 71’i maden şirketlerine ruhsatlandırılmış durumda.

Artvin halkı uzun yıllardır projeye karşı açılan çok sayıda dava, düzenlenen kitlesel eylemler ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurularla ,çevresel haklarını savunmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA