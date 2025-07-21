Maden Yasası'na Karşı Direniş Muğla'da Devam Edecek, 'Asıl Nöbet Şimdi Başlıyor'

Maden yasasına karşı Ankara'da direnen köylüler Muğla'ya geri döndü. Yapılan açıklamada "Direniş asıl şimdi başlıyor. Topraklarımızı terk etmeyeceğiz" dendi. Yasayla birlikte onlarca köyün boşaltılması ve yüz binler dönüm zeytinlik ve ormanlık alanın kesilmesi öngörülüyor.

Esma Karayel Esma Karayel
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Maden Yasası’nın muhalefetin 199 ret oyuna karşın AKP ve MHP’nin 255 evet oyuyla Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi üzerine Ankara’da direnen köylüler memleketlerine geri döndü. TBMM Dikmen kapısı önünde oturma eylemi ve açlık grevi yapan yaşam savunucuları ve köylüler topraklarını vermeyeceklerini ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Zeytinlik ve ormanlık alanlarının kömür madeni işletmesine açılması beklenen İkizköylüler Muğla’ya geri dönerek “Ankara’dan ayrıldık, köyümüze döndük, köylülerimizle tekrar buluştuk. Asıl nöbet şimdi başlıyor. Tüm Türkiye'nin sesimiz, gücümüz olmasına ihtiyacımız var. Gözünüz kulağınız bizde olsun, bizim de zeytinlerde. Bu yasayı tanımıyoruz” açıklamasında bulundu.

‘TOPRAKLARIMIZI ŞİRKETLERE VERMEYECEĞİZ’

İkizköy Muhtarı Nejla Işık Muğla dönüşü yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “21 gün Ankara’da direndik. Bu yasanın geri çekilmesi için elimizden geleni yaptık. Ölmek var dönmek yok dedik. Ben bir köylünüz, muhtarınız olarak bu yoldan geri dönmeyeceğim. Siz de dönmeyeceksiniz. Ankara’da çoban ateşini yaktık. Gözümüz kulağımız buradaki zeytinliklerde. Asıl nöbet, asıl mücadele burada başlıyor. Biz bu toprakları şirketlere vermeyeceğiz.”

Yasayla birlikte onlarca köyün boşaltılması ve yüz binler dönüm zeytinlik ve ormanlık alanın kesilmesi öngörülüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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