Naci Görür'den 'Dertleşme'... Dikkat Çeken 'Siyaset' Açıklaması

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Şişli'de deprem toplanma alanına inşaat yapacak olan bir şirketin, Naci Görür’ün fotoğraflarının yer aldığı 'Çocuklar için Deprem Seferberliği' ve 'Deprem dirençli kentler' yazılı dev afişleri şantiye çevresine asması büyük tepki topladı. Gelen tepkiler sonucunda Naci Görürden ilk açıklama geldi...

Tanınmış yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle kendisi siyasete bulaştırmaya çalışanlara tepki gösterdi.

GELEN TEPKİLER SONRASI NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN 'DERTLEŞME' AÇIKLAMASI

Görür, "dertleşi" başlıklı açıklamasında, posterlerinin bazılarının asılması nedeniyle yaşanan tartışmalara değindi: "Arkadaşlar bir salgın filmlerim asılmış diye bazı kimseler rahatsız olmuşlar. O yerin bakımı ve ne için kalıcı resmi makamların bileceği iş. Bizimle hiçbir ilgi yok." diyen Naci Görür, dikkat çeken uzun bir açıklamada bulundu.

'BİZİ SİYASETE BULAŞTIRMAYIN'

Deprem uzmanı, siyasi polemiklerden uzak durmayı tercih ederek konuları vurgulayarak şunları söyledi:

"Bizi siyasete bulaştırmayın. Siyasetle işlerimiz yok. Bizi insanımız ilgilendiriyor, gruplarımız ilgileniyor. Çocuklarımız, gençlerimiz depremde ölmek istiyoruz. Deprem bilinçli olarak alsınlar, deprem kültürü geliştirsinler, bu nesilden nesile iletsinler istiyoruz."

'DEPREMİ GENÇ NESİLLERLE YENELİM...'

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Prof. Dr. Görür, kısa süre sonra "Suça sürüklenen çocuklarımıza" eğitim vereceklerini duyurdu.

Görür, açıklamasını şu çağrıyla noktaladı:

"İnsanları sevelim, hizmet edelim, rakip olmayıyalım. İnsanlarımız, sonuçta ölmesin. Bizim siyasetle, çıkarla işimiz yok. Gelin bugüne kadar yapamadığımız bugün yaşayabiliyoruz. Depremi genç nesillerle yenelim."

