e-Devlet'e Yeni Hizmetler Geliyor, İşte Tüm Ayrıntılar...

Türkiye'nin dijital kamu hizmetleri platformu e-Devlet'e önemli yenilikler kazandırılması planlanıyor. 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeni teknolojilerin entegrasyonu için çeşitli adımlar atılacak. Bu kapsamda, e-Devlet'e entegre edilecek yeni hizmetler arasında "e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti" öne çıkıyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar, bildirimlere e-Devlet üzerinden doğrudan erişim sağlayabilecek. Ayrıca, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları tasarlanacak, kamu ortak bildirim sistemi kurulacak.

BULUT TABANLI TEKNOLOJİLERE TEŞVİK

Program, dijital ve yeşil dönüşümü merkeze alarak özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) desteklemeyi hedefliyor. Kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde yeni teknolojilerin maksimum kullanımı sağlanacak. 5G hizmetleri ülke çapında yaygınlaştırılırken, yüksek hızlı internet ve fiber altyapısı 5G teknolojisiyle güçlendirilecek. KOBİ'lerin dijital dönüşüm yatırımları, maliyet düşüşü, verimlilik artışı ve kalite iyileştirmesi odaklı olacak. Esnek, özelleştirilebilir, modüler ve açık kaynaklı çözümlerle KOBİ'lerin bilişim ihtiyaçları karşılanacak, bulut tabanlı teknolojilerin kullanımı teşvik edilecek.

Yapay zeka (YZ) alanında ise tematik kümeler ve araştırma merkezleri artırılacak. YZ araştırmacılarının hesaplama altyapısına erişimi iyileştirilecek, uluslararası iş birliği güçlendirilecek. TRUBA süper bilgisayarın kapasitesi YZ uygulamaları için yükseltilecek. Yerli ve özgün YZ modelleri geliştirmek için ekosistem çağrıları desteklenecek. Mevzuat, Avrupa Birliği YZ Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilecek, Ulusal YZ Stratejisi güncellenecek. Türkçe dil analizi ve sentezi için algoritmalar geliştirilecek; Türkçe Büyük Dil Modeli Projesi kapsamında bilimsel, sentaktik ve semantik etiketleme çalışmaları yapılacak.

VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

Siber güvenlik ve kuantum bilişimde de önemli düzenlemeler öngörülüyor. Siber güvenlik mevzuatı, AB müktesebatı doğrultusunda hazırlanacak ve kuantum bilişim temelli iletişim altyapıları dikkate alınacak. Bilişim sistemlerinde post-kuantum kriptografiye geçiş hazırlıkları yapılacak.Veri ekonomisi ve yönetişimi için ulusal politika çerçevesi oluşturulacak; veri sahipliği, paylaşım sorumlulukları ve teknik yöntemler belirlenecek. Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı ile veri yönetişimi altyapısı kurulacak, veri odaklı karar alma süreçleri güçlendirilecek, veri gizliliği ve güvenliği sağlanacak.

Kamu sektöründe bilişim hizmetlerinin güvenli ve yenilikçi kullanımı için mekanizmalar geliştirilecek. Yazılım, donanım ve altyapı harcamalarındaki dış ticaret açığının azaltılması için açık kaynaklı uygulamaların kullanımı artırılacak. Kamu Bulut Bilişim Stratejisi hayata geçirilerek kamu kurumlarının bilişim altyapısı güvenli, maliyet etkili ve sürdürülebilir şekilde dönüştürülecek.

2026'DAN İTİBAREN HAYATA GEÇİRİLECEK

Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak kamu sektöründe dijital dönüşüm hızlandırılacak, nesil teknolojiler kullanılacak. Blockchain tabanlı yeni nesil dijital kimlik yönetimi altyapısı geliştirilecek.Eğitimde dijital dönüşüm için müfredat ve altyapı tüm eğitim kademelerinde güçlendirilecek. Süreç odaklı, yetkinlik temelli dijital değerlendirme ve ölçme sistemi kurulacak.Bu program, Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirerek kamu hizmetlerini daha erişilebilir ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Detaylı uygulamalar, ilgili kamu kurumları tarafından 2026'dan itibaren hayata geçirilecek.

Kaynak: AA