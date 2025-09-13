Her Satırı Şoke Eden Olay! 34 Yıllık Gizem... İkiz Bebeklere Ne Oldu? 'Çocukları Niye Eve Getirmedik'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'da 34 yıl önce bir garip olay yaşandı. Hediye Gündüz, 34 yıl önce doğum sancıları nedeni ile başkasının karnesini kullanarak Dağkapı Devlet Hastanesine giriş yaptı. 7-8 gün burada kalan ve ikiz çocuk dünyaya getiren Gündüz için oda arkadaşı Gündüz'ün anne ve babasına evlatları ve torunlarının hayatını kaybettiğini söyledi. Aile, kızlarının cenazesini isterken, kızlarını hastanenin ikinci katında yatarken buldu. Okuma yazması olmayan Gündüz'ün ailesi kızlarını alıp, yeni doğan bebeklerinin durumunu sormadan ve bebekleri almadan hastaneden ayrıldı. Yıllar içinde yaptıkları girişimlerle bir sonuç alamayan Gündüz ailesi, evlatlarına, kardeşlerine ulaşmak istiyor.

Gündüz ailesi 34 yıl önce doğan ikizlerin akıbetini öğrenmek istiyor

BAŞKASININ KİMLİĞİYLE DOĞUM YAPTI

Hediye Gündüz'ün oğlu Abdurrahman Gündüz, 1991'in Mayıs ayında o dönem 7 veya 8 yaşında olduğunu, kardeşlerinin hepsinin küçük olduğunu söyledi. O dönem annesinin doğumda rahatsızlandığını kaydeden Gündüz, babasının o dönem 70 yaşlarında olduğunu ve maddi durumlarının kötü olduğunu, bu nedenle annesinin komşu kızının kimliğiyle hastanede doğum yaptığını anlattı.

Babası ve anneannesinin doğumun gerçekleştiği günün sabahında annesinin yatış yaptığı odaya ziyaret amacıyla gittiğini kaydeden Gündüz, "Bakıyorlar ki annem yatağında değil. Anneannem soruyor kızım nerede? O odada başka bir kadın diyor, ‘Dün akşam kızının iki çocuğu oldu. Ama kızın öldü.' Kızının öldüğünü duyan nenem üzülüyor doğal olarak. O durumu babama da başta izah etmeden başlıyorlar o odalara bakmaya. Anneme başka bir katta, odada rast geliyorlar. Herkese tuhaf gelen bir konudur, bana da çok tuhaf geliyor. 70 yaşında okuma yazma bilmeyen yoksul bir baba ve o şekilde okuma yazması olmayan her şeyden bir haber tek başına hastanede doğum yapan bir kadının düşünün. Başkasının adına giriş yapmış, kimi kimsesi pek yok. Babamla nenem, annemi alıp eve getiriyorlar. Hastaneden de kimse sormuyor. Gidip bebeklerimiz nerede, sağ mı, öldü mü onu da sormuyorlar. Bu böyle kaldı. Hepimiz küçüğüz. En büyüğü benim. 5 erkek, 2 kız kardeşiz. O dönemin şartlarına göre bu durum böyle gerçekleşti" diye konuştu.

Gündüz, "7 veya 8'inci günün akşamında eve geldiler. Bir 15-20 dakika sonra annem şunu dedi. ‘Biz çocukları niye getirmedik.' Ve herkes birbirine çocukları niye getirmedik diye sordu. O konu öyle kaldı" diyerek o gün yaşananları anlattı.

Abdurrahman Gündüz

PEŞ PEŞE TUHAF OLAYLAR

Sonrasında bazı tuhaf durumların gerçekleştiğini belirten Gündüz, bir kişinin yıllar sonra mahalleye gelerek babasını sorduğunu ve kendileriyle tanıştığını, Gündüz ailesine bir keçi hediye ettiğini söyledi. Gündüz, "Adam diyor ki, ‘Kendisini rüyamda görüyorum. Mersin'den gelmişim. Çok mübarek bir insandır, bu zatı tanımak istiyorum.' Bu şekil bir girişimle ailemizi gelip tanımış. Hatta o dönemi hatırlıyorum." diye konuştu.

'BEBEKLERİ SORMADAN ÇIKTILAR'

Kardeşlerinin doğduğu günün net tarihini yaklaşık 10 sene önce öğrendiğini aktaran Gündüz, yıllar sonra Diyarbakır’da hastane arşivini ziyaret ettiğini ve yetkililerle görüştüğünü belirterek, yaşananların aydınlatılmasını istediklerini vurguladı:

"Kimin adına giriş yaptığını da biliyoruz. Bu bilgilere Diyarbakır'da hastaneye gittim. Arşiv bölümüne gidip durumu oradaki yetkiliye izah ettim. Bu çocuklar ölüler mi, neredeler, varsa bir yurda mı verildi. Bir kurumdan şüphelenmiyoruz da. Bizim de aile olarak hatamız eksiğimiz zamanında bizimkilerin sormamış olması. Burada üç ihtimal var. Bu çocuklar doğdu, ölmüş olabilirler. Bu çocuklar doğdu, kimsesi sormayınca devletimiz tarafından koruma altına alınmış olabilirler. Üçüncü ihtimali düşünmek istemiyorum ama en çok kafamızı kemiren konu da bu. Birileri tarafından bu çocuklar biri veya birilerine mi verildi. Bu soruların aydınlığa çıkarılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: İHA