Boğaz’ın Gözbebeği Beyaz Köşk İçin 'İndirimli' Satış

Boğaz’ın en seçkin yapılarından Beyaz Köşk, TMSF tarafından dördüncü kez satışa çıkarıldı. Ağustos ayındaki satışta 925 milyon lira istenirken, fiyat 810 milyon liraya indirildi.

İstanbul Boğazı’nın en değerli yerlerinden Etiler’de yer alan, FETÖ firarisi Akın İpek’e ait olan Beyaz Köşk'ü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 8TMSF), 27 Haziran 2024 tarihinde 750 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı ancak alıcı bulunamadı.

6 Mayıs 2025’te 950 milyon liralık fiyatla yapılan açık arttırma, bir gün sonra 23 Nisan’daki 6.2’lik deprem nedeniyle iptal edilmişti. Geçen ay üçüncü kez ihaleye çıkan TMSF, fiyatı 925 milyon liraya indirdi. Yine alıcı çıkmayınca yeni bedel 810 milyon TL artı KDV olarak açıklandı. Açık arttırmanın 30 Eylül’de yapılmasına karar verildi.

Beyaz Köşk, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF’ye geçmişti. 1900’lü yılların başlarında yaptırılan köşk, Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan, iki bodrum kat, zemin kat, normal kat, çatı katı ve terastan oluşan yaklaşık 695 metrekarelik bir yapı. Aynı zamanda ikinci derece tarihi eser niteliğinde.

