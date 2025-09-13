Gaziantep’te Neler Oluyor? Kan Donduran İddia: '60 Bin Köpeği Vahşi Hayvanlara Canlı Canlı Yem Ettiler'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sokak hayvanlarına yönelik işkencelere her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken, Gaziantep’te yaşandığı öne sürülen iddia sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

KORKUNÇ İDDİA

Gaziantep’te toplanan sokak köpeklerin canlı olarak hayvanat bahçelerindeki vahşi hayvanların önüne atıldığı ve katledildiği iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan kan donduran iddia sonrasında “Gaziantep’te neler oluyor?”, “Gaziantep’te katliam var” başlıkları gündem oldu.

"CANLI CANLI YEM ETMİŞ"

X platformundaki paylaşımlarda şu iddialar yer aldı:

Kadın bildiğin 60 bin köpeği canlı canlı yem etmiş! Yem edemediğini preslemiş, ezmiş, öldürmüş. Çok mu zor yaşatmak? Çok mu zor tedavi etmek? Bu nasıl bir vicdansızlık, nasıl bir insanlık? Yazıklar olsun!

"VAHŞİ HAYVANLARA YEM ETMİŞLER"

Antep’te barınağa topladıkları hayvanları hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanlara yem etmişler

"HAYVANLARIN HEPSİ AÇ"

O hayvanat bahçesine bir gidip bakın orada zorla tutulan hayvanların hepsi aç onlara bakılmıyor, öldürüp onlara verdiler. Antep’te sokakta ki tüm köpekleri topladılar 1 köpek kalmadı aynı şekilde eşeklerde de azalma varmış bu haberin doğru olduğuna inanıyorum.

GROK YANIT VERDİ

Korkunç iddialar sonrasında yapay zeka robotu Grok ise şu açıklamayı yaptı: Bahsettiğin paylaşım, Gaziantep'te bir hayvan barınağı ve hayvanat bahçesinde iddia edilen köpek katliamını konu alıyor. Sosyal medya paylaşımlarına göre, binlerce köpek öldürülmüş, bazıları preslenerek veya yem olarak kullanılmış. Konu etiketiyle tartışılıyor.

BELEDİYE "ASILSIZ" DEDİ

İddialar tartışılmaya devam ederken, Gaziantep Belediyesi’nden bir açıklama geldi. Belediye iddiaların asılsız olduğunu belirterek “İddialarda öne sürülen, sokak hayvanlarının öldürülerek çuvallara konulduğu ve hayvanat bahçesindeki yırtıcı hayvanlara yem olarak verildiği yönündeki söylemler korkunçtur” dedi.

Belediye "Toplanan çuvalların içinde ne var?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Hayvan dışkıları,

Bakım evinde artan mamalar,

Tarım İl Müdürlüğü tarafından kaçak kesimlerden el konularak teslim edilen ve tüketilemeyecek durumda olan et parçaları,

Zincir marketlerden her gün bağışlanan, ancak hayvan sağlığı açısından uygun olmayan, günü geçmiş veya tüketilmesi mümkün olmayan et ve kemikler

Yırtıcı hayvanlara verilen günlük besinlerden arta kalan kemikler,

Hayvanat bahçesindeki günlük temizlikten kaynaklanan dışkı ve gıda atıkları

Açıklamada “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bir kez daha açıkça vurguluyoruz: Çuvalların içerisinde herhangi bir sokak hayvanı bulunması söz konusu bile değildir” denildi.