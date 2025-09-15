Ünlü Wafflecıya Cinsel İstismar Suçlaması! Önce Tutuklandı Sonra Serbest Bırakıldı, Korkunç Detaylar…

İstanbul’un gözde semti Bebek’te çok sayıda ünlü ismin uğrak mekanları arasında yer alan ünlü waffle mekanının sahibi 43 yaşındaki Önder Şahin, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp ardından tahliye edildi. İşte detaylar…

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre, ünlü waffle işletmesinin sahibi Önder Şahin, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ailenin şikayeti üzerine 25 Haziran'da gözaltına alındı.

Baba İ.Ş. Önder Şahin’in mayıs ayında kızının oturduğu banka gelerek, Instagram hesabını istediğini, reddetmesi üzerine bir şeyler ısmarlamak istediğini söyledi.

"EVİNDE ÇIPLAK UYANMIŞ"

Kızının Şahin’den kurtulmak için bu teklifini kabul ettiğini belirten baba İ.Ş, “Kızım Bebek ile Arnavutköy arasında yer alan evinde çıplak bir şekilde uyanmış. Şahıs kızımı 'Olayı ailene söylerim' diye tehdit ederek 3 sefer daha zorla birlikte olmuş” iddiasında bulundu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Önder Şahin, tutuklandı. Ünlü işletmeci, 4 Eylül tarihinde aylık tutukluluk incelemesi kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldı.

Önder ise cinsel birlikteliğin kız çocuğunun isteği ile olduğunu iddia ederek kendini savundu. Savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ederken, kız çocuğunun ailesi şikâyetten vazgeçti.

